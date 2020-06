"블링크♥" 블랙핑크, '인기가요' 역대급 컴백 '4人4色 걸크러쉬 매력'

[스포츠조선 이유나 기자] 블랙핑크가 SBS '인기가요' 무대를 끝마치고 팬덤을 위해 인사를 남겼다.

블랙핑크는 28일 공식 인스타그램에 "더 캄캄한 이 곳에"라는 글과 함께 자신들을 빛내주는 팬클럽 블링크를 위해 카리스마 넘치는 사진을 공개했다.

공개된 사진 속에서 블랙핑크 제니 지수 로제 리사는 무대 위 의상 그대로 특유의 걸크러쉬 매력을 발산했다.

이날 블랙핑크는 1년여만의 신곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 무대를 국내팬들에게 최초로 공개했다. 블랙핑크는 신곡 공개에 앞서 MC들과 인터뷰를 갖고 "너무 오랜만에 컴백했는데 너무 보고 싶었다. 앞으로 활동 많이 기대해 달라"라고 팬들에게 인사를 전했다.

압도적인 존재감으로 무대를 채운 블랙핑크의 컴백 무대는 화려하고 풍성했다. 왜 글로벌 걸그룹으로 손꼽히는지 느껴지는 명불허전 블랙핑크의 저력을 보여주는 무대였다.

블랙핑크의 'How You Like That'은 감정의 변화에 따라 고조되는 보컬과 폭발적인 드롭 파트에 반전이 강렬한 인상을 주는 힙합곡이다. 곡이 진행될수록 더해지는 파워풀한 비트가 '어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자'는 블랙핑크의 메시지가 담겼다.

한편 이날 블랙핑크의 'How You Like That' 뮤직비디오는 유튜브 사상 가장 빠른 속도로 1억뷰를 달성하며 세계 신기록을 세웠다. 블랙핑크의 첫 번째 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That' 뮤직비디오는 이날 오전 2시 23분께 유튜브 조회수 1억회를 돌파했다. 지난 26일 오후 6시 공개된지 약 32시간 만에 세운 기록이자, 지금까지 유튜브에 게시된 전 세계 뮤직비디오 중 최단 시간 1억뷰다.

