'인기가요'아이즈원, 1위 추가로 5관왕..블랙핑크세븐틴 역대급 컴백[종합]

[OSEN=선미경 기자] ‘인기가요’ 아이즈원이 1위 트로피를 추가하며 5관왕을 달성했다.

아이즈원이 28일 오후 방송된 SBS ‘인기가요’에서 ‘환상동화’로 1위를 차지했다.

이날 아이즈원은 “우리 아이즈원이 ‘환상동화’로 ‘인기가요’에서 처음으로 1위를 하게 됐다. 항상 응원해주는 우리 위즈원 너무 사랑한다. 모든 회사 식구 분들에게도 너무 감사드린다. 12 멤버들의 부모님께도 정말 감사드린다. 위즈원 덕분에 상을 받을 수 있었다. 너무 고맙고 사랑한다”

아이즈원의 ‘환상동화(Secret Story of the Swan)’는 아이즈원 12명의 다채로운 아름다움을 표현한 시네마틱 EDM 댄스곡으로, 마법 같은 힘을 통해 마음속 깊이 간직했던 꿈이 현실이 돼 동화 속 주인공이 된 아이즈원을 표현했다. 그리고 함께 꿈을 꾼다면 누구나 동화 속 주인공이 될 수 있다는 이야기를 노래함으로써 듣는 이들에게 응원의 메시지를 전달하고자 한다.

이날 방송에서는 걸그룹 블랙핑크와 세븐틴의 컴백 무대가 공개돼 전 세계 K팝 팬들의 시선을 집중시켰다.

블랙핑크는 이날 신곡 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’의 무대를 최초로 공개했다. 블랙핑크는 신곡 공개에 앞서 MC들과 인터뷰를 갖고, “너무 오랜만에 컴백했는데 너무 보고 싶었다. 앞으로 활동 많이 기대해 달라”라고 팬들에게 인사를 전했다.

공개된 무대에서 블랙핑크는 압도적인 존재감으로 무대를 채웠다. 블랙핑크의 컴백 무대는 화려하고 풍성했다. 오랜만에 돌아오는 만큼 블랙핑크 네 멤버의 존재감을 제대로 드러내는 무대였다. 압도적인 무대와 퍼포먼스로 팬들의 시선을 끌기에 충분했다. 명불허전 블랙핑크의 저력을 보여주는 무대였다.

블랙핑크의 'How You Like That'은 감정의 변화에 따라 고조되는 보컬과 폭발적인 드롭 파트에 반전이 강렬한 인상을 주는 힙합곡이다. 곡이 진행될수록 더해지는 파워풀한 비트가 '어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자'는 블랙핑크의 메시지가 담겼다.

세븐틴은 새 앨범 ‘헹가래’의 타이틀곡 ‘레프트 & 라잇(Left & Right)’의 무대를 공개했다. 세븐틴은 리드미컬한 사운드와 어울리는 자유분방한 분위기로 에너지 넘치는 무대를 꾸몄다. 스포티한 의상으로 여름에 어울리는 매력을 드러내는가 하면, 청춘의 상쾌한 에너지를 전했다.

‘레프트 & 라잇’은 2000년대 힙합 장르를 고안하여2020년의 사운드로 새롭게 재탄생 시킨 곡으로 왼쪽, 오른쪽 그 어디에도 출구가 없다고 느끼는 이들에게 긍정적으로 “두려움 없이 힘차게 나가자”라고 응원의 목소리를 외치며 파워풀한 에너지를 선사한다.

한편 이날 ‘인기가요’에는 블랙핑크, 세븐틴, 아이즈원, 골든차일드, 네이처, 다이아, 다크비, 디원스, 백아연, 보이스퍼, 솔루션스, 스트레이 키즈, 어위크, 엔플라잉, 엘라스트, 우주소녀, 원위, 위키미키, 크래비티 등이 출연해 화려한 무대를 꾸몄다. /seon@osen.co.kr

[사진]SBS 방송화면 캡처