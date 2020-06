NBA 재개, 리그에 불참하는 선수들. A 브래들리, 베르탄스

NBA 불참하는 선수들. LA 레이커스는 에이브리 브래들리, 드와이트 하워드가 불참 가능성이 높다. LA 레이커스 경기장면.【 AP연합뉴스】

[스포츠조선 류동혁 기자] NBA가 재개한다. 하지만, 불참 선수들이 있다.

NBA 사무국과 선수 노조가 합의했지만, 뒤늦게 카이리 어빙을 주도로 NBA 재개 반대 여론이 생겼다. 선수들 사이에서 그랬다.

조지 플로이드 사망 사건 이후 흑인 인권 운동이 불붙고 있는 상황에서 NBA 리그 재개는 이 운동 확산의 초점을 흐릴 수 있다는 논리였다. 여기에 많은 선수들이 동조했다.

CBS스포츠는 28일(한국시각) 'NBA 재개. 에이브리 브래들리, 데이비드 베르탄스, 트레버 아리자 등 2019~2020 나머지 경기에서 휴식을 취하는 선수(NBA return: Avery Bradley joins Davis Bertans, Trevor Ariza among players to sit out rest of 2019-20 season)'라는 제하의 기사를 보도했다.

일단 에이브리 브래들리가 있다. LA 레이커스의 중요한 롤 플레이어. 외곽의 공수 밸런스가 좋은 선수다. 이미 리그 불참을 선언한 상황이다. 올 시즌 서부 강호들 사이에서 우승을 노리는 LA 레이커스 입장에서는 전력의 손실이 있다.

데이비드 베르탄스도 있다. 워싱턴 위저즈 소속이다. 코로나 팬데믹에 의한 건강에 대한 우려 때문이다. NBA 사무국은 이미 리그 재개에 따른 출전 여부를 선수들 의사에 맡긴 바 있다.

포틀랜드 트레일 블레이저스 소속의 트레버 아리자, 댈러스 매버릭스의 윌리 컬리-스테인도 있다.

카이리 어빙은 이미 불참을 주도한 장본인. 또, 어빙의 의견에 동조한 드와이트 하워드(LA 레이커스)는 아직 결정을 하지 못했다. 또 부상에서 회복한 저스틴 윈슬로 역시 리그 참여부를 결정하지 않은 상태다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com