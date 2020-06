[OSEN=박판석 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 매력적인 모습을 공개했다.

제니는 28일 자신의 SNS에 "블링크 오늘 만나요(See you today Blinks)"라는 글과 함께 사진을 게시했다.

사진 속 제니는 무대에 검은색 의 상을 입고 섹시한 매력을 보여줬다. 제니는 카메라를 응시하면서 매력적인 순간을 연출했다. 제니의 진지한 눈빛이 고혹적이다.

제니가 속한 블랙핑크는 지난 26일 신곡 'How You Like That'을 발매했다. 'How You Like That'는 뮤직비디오 공개 32시간 만에 1억뷰를 돌파했다./pps2014@osen.co.kr