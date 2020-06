'컴백 D-1' 마마무 화사, 'Maria' 하이라이트 메들리 오픈..자작곡으로 건네는 '위로+공감'

[OSEN=이승훈 기자] 마마무 화사가 첫 미니앨범 'Maria' 하이라이트 메들리를 공개했다.

화사는 오늘(28일) 0시, 공식 SNS를 통해 첫 미니앨범 'Maria'의 하이라이트 메들리 영상을 선보이며 솔로 컴백 임박을 알렸다.

공개된 영상에는 타이틀곡 'Maria'를 포함한 이번 앨범에 수록된 총 7곡의 음원 하이라이트가 담겼다. 이와 함께 화사의 팔색조 매력을 담아낸 이미지도 공개돼 팬들이 이목을 끌었다.

텅 빈 공간에서 스스로에서 진심을 들려주는 첫 트랙 'Intro : Nobody else'를 시작으로 지코가 프로듀싱해 발매 전부터 화제를 모은 'Kidding', 돌이키기엔 너무 늦어버린 너와 나의 사이에 닿지 않을 미련을 되묻는 'WHY', 나도 너와 다르지 않다는 메시지로 진한 위로를 건네는 'I'm bad too (Feat. DPR LIVE)가 순차적으로 담겼다.

이어 위태로운 나를 따스히 그리고 빈틈없이 안아주는 곡 'LMM', 나만을 바라보는 너를 외면한 내가 '멍청이'였다는 이야기를 담은 '멍청이 (twit)', 세상의 상처를 딛고 다시 꿈을 꾸길 바라는 타이틀곡 '마리아 (Maria)' 가 흘러나오며 단번에 귀를 사로잡는다.

화사의 첫 미니앨범 'Maria’는 화사가 대중에게 그리고 자신에게 들려주고 싶은 소중한 이야기를 마음 한 켠에서 꺼내어 담은 앨범으로, 세상과 타인에게 상처받은 이들을 위한 이야기부터 텅 비어있는 곁을 함께 공감하고 진심으로 위안하는 이야기 등 누구나 공감할 수 있는 주제를 애정을 담아 풀어냈다.

이처럼 화사는 데뷔 6년 만에 발표하는 첫 미니앨범인 만큼 진 심과 애정을 담아 다양한 장르로 꽉 채웠다. 타이틀곡 'Maria'를 비롯해 'WHY', 'LMM' 곡 작업에도 직접 참여하는 등 싱어송라이터로서 무한 성장한 면모를 뽐낼 계획이다.

한편, 화사는 29일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 미니앨범 'Maria'를 첫 공개한다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] RBW