블랙핑크, 32시간만에 1억뷰…유튜브 뮤비 세계 신기록

블랙핑크

그룹 '블랙핑크'의 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 뮤직비디오가 유튜브 사상 가장 빠른 속도로 1억뷰를 달성했다.



28일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 첫 번째 정규앨범 선공개 타이틀 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 뮤직비디오는 이날 오전 2시23분께 유튜브 조회수 1억회를 돌파했다.



지난 26일 오후 6시 공개된지 약 32시간 만이다. 지금까지 유튜브에 게시된 전 세계 뮤직비디오 중 최단 시간 1억뷰다. 이에 따라 블랙핑크는 총 19편의 억대 뷰 콘텐츠를 보유하는 기록도 썼다.



'하우 유 라이크 댓'은 발매되자마자 국내외에서 큰 호응을 얻었다. 멜론, 지니, 벅스 등 국내 각종 음원 차트 1위는 물론 미국을 포함한 61개국 아이튠즈 1위를 차지했다. 또 일본 최대 음원 사이트 라인뮤직, 중국 최대 음원 사이트 QQ뮤직, 중국 음악 플랫폼 텐센트 실시간 뮤직차트에서도 정상에 올랐다. '하우 유 라이크 댓' 발표 이후 블랙핑크 유튜브 구독자 수도 급상승 중이다. 현재 유튜브 채널 구독자 수는 3900만명으로, 국내 단일 채널 최대 규모다. 세계 여성 뮤지션으로는 아리아나 그란데에 이어 두 번째다.



'하우 유 라이크 댓'은 감정의 변화에 따라 고조되는 보컬과 드롭 파트에 반전이 강렬한 힙합곡이다. '어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자'는 블랙핑크의 메시지가 담겼다.



블랙핑크는 지난 26일(현지시간) 미국 NBC 간판 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에서 복귀 첫 무대를 선보였다. 이날 한복을 활용한 의상을 입고 등장한 블랙핑크에 대해 MC 지미 팰런은 "블랙핑크를 위해 하나의 '현상'을 넘어 새로운 단어를 만들어야 한다"고 언급하기도 했다.



블랙핑크는 이날 오후 SBS TV '인기가요'를 통해 국내 팬들 앞에 설 예정이다.