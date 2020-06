브리트니 스피어스, 납작배+탄력 몸매로 '엉덩이 운동법' 공개.."날 믿어!"[★SHOT!]

[OSEN=최나영 기자] 팝가수 브리트니 스피어스가 다이어트에 완벽 성공, 탄력있는 몸매로 직접 운동법을 공개했다.

브리트니 스피어스는 27일(현지시간) 자신의 SNS에 영상 하나를 게재했다.

사진 속 브리트니 스피어스는 탱크톱과 핫팬츠를 입고 납작한 배 등 군살없는 몸매를 자랑하고 있다. 그러면서 직접 시범을 보이며 자신의 운동 팁을 설명해주는 모습이다.

이와 함께 브리트니 스피어스는 "믿거나 말거나 엉덩이가 탄탄해지는 데 정말 도움이 된다. 영상에서 전부를 보여줄 수는 없지만 날 믿어달라. 정말 도움이 될 거다"라며 "여러분 모두 몸조심하고 건강하게 지내시길 바란다. 명상과 스트레칭을 배우는 것도 매우 중요하다"란 글을 올렸다.

브리트니 스피어스는 '베이비 원 모어 타임(Baby One More Time)', '웁스 아이 디드 잇 어게인(Oops!... I Did It Again)', '두 섬씽(Do Somethin)', '톡시(Toxic)' 등 한국 팬들의 귀에도 익숙한 숱한 히트곡들을 남긴 명실공히 월드 디바다.

현재 띠동갑 연하 샘 아스하리와 열애 중이다.

