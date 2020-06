트와이스, 'What is Love?' MV 4억뷰 돌파→통산 3번째 기록+음악방송 106번째 1위[공식]

[OSEN=이승훈 기자] 트와이스의 'What is Love?'(왓 이즈 러브?) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 4억 뷰를 돌파했다.

2018년 4월 9일 공개한 미니 5집 타이틀곡 'What is Love?' 뮤직비디오는 27일 오후 11시 14분 경 유튜브 조회 수 4억 건을 넘어섰다.

이로써 트와이스는 'TT'(티티)와 'LIKEY'(라이키)에 이어 'What is Love?'까지 총 세 편의 4억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 트와이스는 공식 SNS 채널을 통해 축하 이미지를 게재하고 뜨거운 사랑을 보내준 국내외 팬들에게 고마움을 전하기도.

트와이스의 'What is Love?'는 JYP엔터테인먼트 수장 박진영이 작사, 작곡을 맡은 노래다. 사랑을 책이나 영화로 배운 소녀들의 호기심과 상상을 다룬 곡으로 K팝 팬들의 많은 사랑을 받았다.

한편, 트와이스는 6월 1일 발매한 미니 9집 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어)를 통해 거세지는 글로벌 인기를 과시했다.

활동 종료 후에도 1위 트로피를 연달아 들어 올리며 그룹 통산 106번째 음악 방송 1위를 달성했다. 이는 걸그룹 최다 음방 1위에 해당하는 기록이다. 또 자체 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 기록 경신, 미국 빌보드의 메인 차트 '빌보드 200' 및 '아티스트 100' 첫 진입 등 가시적인 성과를 거뒀다. 여기에 타이틀곡 뮤직비디오까지 1억 뷰를 넘기며 활동곡 기준 '13연속 1억 뷰' 돌파라는 진기록을 수립했다.

이와 더불어 K팝 걸그룹 최초로 유튜브 오리지널 시리즈 'TWICE: Seize the Light'(트와이스: 시즈 더 라이트)에 단독 출연해 글로벌 주목도를 높였다. 해당 다큐멘터리는 전 세계 16개 도시 25회 공연의 월드투어 'TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS''(트와이스 월드투어 2019 '트와이스라이츠') 에피소드를 중심으로 그룹의 시작, 현재 그리고 미래를 함축해 다뤘다.

본 시리즈는 당초 8화로 기획됐지만 국내외 시청 자들의 뜨거운 사랑에 힘입어 스페셜 에피소드 9화 'Together, With the Lights'(빛, 그리고 함께)를 추가 공개했다. 스페셜 에피소드에는 아쉬움 속에 취소된 공연에 대한 생각, 미니 앨범 준비 과정, 아홉 멤버가 직접 말하는 팀의 미래 등이 담겼다

[사진] JYP엔터테인먼트