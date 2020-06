블랙핑크, 'How You Like That' 유튜브 사상 최단 시간 1억뷰 돌파[공식]

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 블랙핑크의 'How You Like That' 뮤직비디오가 유튜브 사상 가장 빠른 속도로 1억뷰를 달성하며 세계 신기록을 세웠다.

28일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 첫 번째 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That' 뮤직비디오는 이날 오전 2시 23분께 유튜브 조회수 1억회를 돌파했다.

지난 26일 오후 6시 공개된지 약 32시간 만에 세운 기록이자, 지금까지 유튜브에 게시된 전 세계 뮤직비디오 중 최단 시간 1억뷰다.

이로써 블랙핑크는 K팝의 새로운 역사를 또 한 번 씀과 동시에 총 19편의 억대 뷰 콘텐츠를 보유하게 됐고, YG엔터테인먼트는 공식 블로그에 이를 기념하는 축전을 게재했다.

'How You Like That'은 발매되자마자 단숨에 글로벌 음악 팬들을 사로잡았다. 공개 직후 멜론, 지니, 벅스 등 국내 각종 음원 차트 1위는 물론 미국을 포함한 61개국 아이튠즈 1위를 차지했다. 또 일본 최대 음원 사이트 라인뮤직, 중국 최대 음원 사이트 QQ뮤직, 중국 음악 플랫폼 텐센트 실시간 뮤직차트에서도 정상에 오르며 파급력을 입증했다.

'How You Like That' 발표 이후 유튜브 구독자 수도 급상승중이다. 현재 유튜브 채널 구독자 수는 3천900만명으로, 국내 단일 채널 최대 규모다. 전 세계 여성 아티스트로서는 아리아나 그란데에 이어 두 번째. 블랙핑크의 글로벌 영향력과 가장 실질적인 인기 수치를 확인할 수 있는 대목이다.

블랙핑크의 'How You Like That'은 감정의 변화에 따라 고조되는 보컬과 폭발적인 드롭 파트에 반전이 강렬한 인상을 주는 힙합곡이다. 곡이 진행될수록 더해지는 파워풀한 비트가 '어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자'는 블랙핑크의 메시지가 담겼다.

블랙핑크는 현지시간으로 지난 26일 미국 NBC 간판 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'에서 컴백 첫 무대를 선보인데 이어 오늘(28일) SBS '인기가요'를 통해 국내 팬들 앞에 설 예정이다.

한편 현재 예약 판매 중인 블랙핑크의 'How You Like That' 스페셜 에디션은 7월 17일 YG셀렉트를 비롯해 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만날 수 있다.

이 스페셜 에디션 CD에는 'How You Like That' 음원과 인스트루멘탈 버전 총 2곡이 수록됐다. 더불어 132P에 달하는 포토북, 랜덤 폴라로이드, 랜덤 엽서, 접지 포스터, 양면 포스터 등 알찬 구성으로 팬들의 소장 가치를 높였다. 초도 제작 수량에 한해 양면 포스터도 별도 증정된다.

narusi@sportschosun.com