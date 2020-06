블랙핑크, 신곡 뮤비 6500만뷰 돌파…'킬 디스 러브' 넘을까

**첨부용**블랙핑크

그룹 '블랙핑크'의 시대가 열렸다. 신곡 공개 하루 만에 각종 세계 차트 1위를 휩쓸며 그 위력을 증명하고 있다. 공개된 뮤직비디오는 반나절 만에 5700만뷰를 넘겼다.



블랙핑크의 신곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 뮤직비디오는 27일 낮 12시 기준 6503만뷰를 기록했으며, 이는 공개 18시간 만이다.



이는 지난해 메가 히트곡이었던 블랙핑크의 '킬 디스 러브(Kill This Love)'가 반나절 만에 뮤직비디오 3000만뷰를 돌파, 63시간 만에 1억 뷰를 돌파한 기록에 비춰 두 배 가량 빠른 수치로 역대급 기록을 경신할 전망이다.



앞서 블랙핑크는 26일 오후 6시 신곡 '하우 유 라이크 댓'을 공개했다. 오는 9월께 발매될 첫 정규 앨범의 선공개 타이틀이다.신곡 '하우 유 라이크 댓'은 공개 이후 국내 각종 음원사이트 1위를 휩쓸며 블랙핑크의 위력을 실감케 했다. 27일 오전 7시 기준으로 멜론을 비롯해 벅스, 지니, 네이버, 바이브, 몽키3 등 6대 주요 음원차트 1위를 점령했다.



또 해외 60개국 아이튠즈 차트 1위를 기록하면서, 국내 걸그룹 사상 최고 기록을 세웠다. 일본 음원 사이트인 라인뮤직과 중국 최대 음원 사이트인 QQ뮤직 등에서도 1위 를 차지했다.



블랙핑크는 26일(현지시간) 미국 NBC 간판 프로그램 '더 투나인 쇼 스타링 지미 팰런'에서 첫 컴백 무대를 선보인다. 국내 첫 음악 방송은 28일 SBS '인기가요'에서 시작한다.



이와 함께 블랙핑크는 단독 리얼리티 콘텐츠 '24/365 위드 블랙핑크(with BLACKPINK)'를 통해서도 팬덤 '블링크'와 만날 예정이다.