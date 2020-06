블랙핑크 'How You Like That' 中 QQ뮤직 1위.."해외 걸그룹 최고 인기 퀸"

[스포츠조선 이유나 기자]걸그룹 블랙핑크의 신곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)이 국내외 각 플랫폼에 공개되며 각종 차트 1위를 달리고 있다.

26일 중국 QQ뮤직에 따르면 블랙핑크 신곡은 공개 15분 만에 플래티늄 레코드 판매량 333,334장을 기록했다.

1년여만에 완전체로 컴백해 주목받는 블랙핑크는 국내외 팬들의 기대에 부응했다.

중국팬들 사이에서도 이번 'How You Like That'는 블랙핑크의 독보적인 걸크러쉬 매력을 절묘하게 발휘했다는 평가다.

QQ뮤직 댓글에는 중국 팬들이 블랙핑크에 대한 사랑을 아낌없이 표현하고 있으며 뜨거운 응원 분위기를 확산하고 있다. 블랙핑크가 대륙에서도 승부사로서의 인기를 이어가고 있는 것.

앞서 블랙핑크의 히트앨범 '킬 디스 러브 (Kill This Love)'는 2019년에 QQ뮤직 최신 돌파 다이아몬드 레코드로 인정 받은 바 있다.

이번 컴백 신곡 'How You Like That'은 QQ뮤직에서 단일 예약자 50만 명을 돌파해 한일 걸그룹 중에 가장 빠른 성적이다. 순식간에 판매량이 100만장을 돌파중이다.

블랙핑크는 중국 음악 플랫폼 차트를 휩쓸며 꾸준히 자체 기록을 경신하고 있는 현역 해외 걸그룹 인기 퀸이다.

한편 블랙핑크가 1년 2개월 만에 선보인 '하우 유 라이크 댓'은 오는 9월 나올 정규 1집에 수록될 노래로 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에서 최초로 신곡 무대를 선보일 예정이다.

lyn@sportschosun.com