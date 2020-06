블랙핑크, 국내 1위로 진입→美 비롯 전세계 아이튠즈 1위점령..뮤비 조회수 폭발[종합]

[OSEN=김은애 기자] 블랙핑크가 신곡 'How You Like That'을 발표하자마자 전 세계에서 폭발적인 반응을 얻고 있다. 1위 점령에 이어 뮤직비디오 조회수까지 가파르게 상승하고 있다.

26일 오후 6시(한국시간) 발표된 블랙핑크의 'How You Like That'은 이날 오후 11시 기준 56개국의 아이튠즈 차트에서 1위를 기록했다. 특히 팝의 본고장이라 할 수 있는 미국 아이튠즈 차트에서 당당히 1위에 올라 감탄을 자아낸다.

또한 'How You Like That'은 국내 최대 음원사이트 멜론에 1위로 진입하는 것은 물론 지붕킥(실시간 점유율 측정 최고치)까지 달성했다.

걸그룹이 1위로 진입하는 것은 약 2년만에 처음인데다, 1시간만에 10만명 이상의 이용자수를 기록해 많은 음악 팬들을 놀라게 만들었다. 이는 역대 걸그룹 중 가장 많은 진입 이용자수다. 뿐만 아니라 블랙핑크는 지니, 벅스, 소리바다 등에서도 1위에 이름을 올리며 뜨거운 인기를 증명했다.

'How You Like That' 뮤직비디오 조회수도 치솟고 있는 상황. 공개된지 5시간만에 2000만뷰를 달성하며 '조회수요정'이라는 블랙핑크의 수식어를 실감케 한다. 이밖에도 해외 유력 매체 등은 빠르게 블랙핑크의 신곡을 집중조명하는가하면, 각국 팬들의 리액션 영상도 쏟아지고 있다.

한편 블랙핑크의 첫 컴백 무대는 26일(현지시간) 미국 NBC 간판 프로그램인 '더 투나인 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에서 펼쳐진다. 첫 음악 방송 출연은 28일 SBS '인기가요'에서 시작한다.

'How You Like That'은 감정의 변화에 따라 고조되는 보컬과 'How You Like That'의 폭발적인 드롭 파트에 반전이 강렬한 인상을 주는 곡이다. 곡이 진행될수록 고조되는 파워풀한 비트가 '어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자'는 블랙핑크의 메시지가 담겨있다./misskim321@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트