[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2020.06.27 03:00
▲국무조정실·국무총리비서실◇과장급 전보▷사회정책총괄과장 김희순▷정책기획위원회 파견 이용석
▲환경부◇국장급 전보▷정책기획관 이병화▷대기환경정책관 최종원▷국립환경인재개발원장 금한승▷한강유역환경청장 정경윤▷대구지방환경청장 주대영
▲법제처◇과장급 전보▷법령의견제시팀장 정용복
▲병무청◇부이사관 승진▷정보기획과장 이익규▷병무민원상담소장 윤주봉◇서기관 승진▷기획조정관실 남상우▷운영지원과 문경종▷병역자원국 김영명▷사회복무국 최은숙▷사회복무국 김택로▷사회복무국 강진호▷사회복무국 강두석▷사회복무연수센터 최경교
▲농촌진흥청◇과장급 승진▷국립농업과학원 환경개선미생물연구단장 김정준
▲서울시◇3급 이상 간부 전보▷복지정책실장 김선순▷안전총괄실장 한제현▷도시재생실장 류훈▷도시계획국장 이정화▷주택건축본부장 김성보▷지역발전본부장 서노원▷도시기반시설본부장 박상돈▷도시기반시설본부 시설국장 김홍길▷교통기획관 구종원▷서울대공원장 박종수▷안전총괄관 김권기▷시민건강국장 박유미▷물순환안전국장 최진석▷주택기획관 이진형▷강북구 부구청장 이방일▷양천구 부구청장 김승원
▲언론중재위원회◇전보▷감사관 손정배▷조사2팀장 여종국▷심의1팀장 김주용▷대구사무소장 김성찬▷강원사무소장 이세라
▲한국장학재단◇1급 승진▷신용지원부 손영창▷기획조정부 김종순◇2급 승진▷취업연계장학부 허경▷복권기금장학부 박단호▷인재육성장학부 손지화▷인사부 김상범 박운하◇3급 승진▷국가장학부 한준태▷취업연계장학부 김경희▷복권기금장학부 권순도▷정보화관리부 김준우 김혜란 유상욱▷신용지원부 이남경▷고객지원부 박상헌▷지역총괄부 홍두표▷기획조정부 김태영▷재무관리부 박형준▷총무부 강태욱
▲코리아타임스▷편집국장 김재경▷논설위원 심재윤
▲KBS비즈니스▷스포츠사업부장 함인균▷스포츠예술과학원장 이성태▷기획사업팀장 이정민▷창원지사장 정용운▷대전〃 박종선▷광주〃 최수일▷청주〃 이문석▷춘천〃 신익창▷스포츠사업부 차장 유정규▷〃 김대길▷경영기획부 차장 백대현
▲환경부◇국장급 전보▷정책기획관 이병화▷대기환경정책관 최종원▷국립환경인재개발원장 금한승▷한강유역환경청장 정경윤▷대구지방환경청장 주대영
▲법제처◇과장급 전보▷법령의견제시팀장 정용복
▲병무청◇부이사관 승진▷정보기획과장 이익규▷병무민원상담소장 윤주봉◇서기관 승진▷기획조정관실 남상우▷운영지원과 문경종▷병역자원국 김영명▷사회복무국 최은숙▷사회복무국 김택로▷사회복무국 강진호▷사회복무국 강두석▷사회복무연수센터 최경교
▲농촌진흥청◇과장급 승진▷국립농업과학원 환경개선미생물연구단장 김정준
▲서울시◇3급 이상 간부 전보▷복지정책실장 김선순▷안전총괄실장 한제현▷도시재생실장 류훈▷도시계획국장 이정화▷주택건축본부장 김성보▷지역발전본부장 서노원▷도시기반시설본부장 박상돈▷도시기반시설본부 시설국장 김홍길▷교통기획관 구종원▷서울대공원장 박종수▷안전총괄관 김권기▷시민건강국장 박유미▷물순환안전국장 최진석▷주택기획관 이진형▷강북구 부구청장 이방일▷양천구 부구청장 김승원
▲언론중재위원회◇전보▷감사관 손정배▷조사2팀장 여종국▷심의1팀장 김주용▷대구사무소장 김성찬▷강원사무소장 이세라
▲한국장학재단◇1급 승진▷신용지원부 손영창▷기획조정부 김종순◇2급 승진▷취업연계장학부 허경▷복권기금장학부 박단호▷인재육성장학부 손지화▷인사부 김상범 박운하◇3급 승진▷국가장학부 한준태▷취업연계장학부 김경희▷복권기금장학부 권순도▷정보화관리부 김준우 김혜란 유상욱▷신용지원부 이남경▷고객지원부 박상헌▷지역총괄부 홍두표▷기획조정부 김태영▷재무관리부 박형준▷총무부 강태욱
▲코리아타임스▷편집국장 김재경▷논설위원 심재윤
▲KBS비즈니스▷스포츠사업부장 함인균▷스포츠예술과학원장 이성태▷기획사업팀장 이정민▷창원지사장 정용운▷대전〃 박종선▷광주〃 최수일▷청주〃 이문석▷춘천〃 신익창▷스포츠사업부 차장 유정규▷〃 김대길▷경영기획부 차장 백대현