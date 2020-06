블랙핑크 컴백, 2년만에 걸그룹 첫 진입 1위..진입 이용자수 역대 걸그룹 1위[종합]

[OSEN=김은애 기자] 블랙핑크가 신곡 발매와 동시에 차트 1위를 장악했다.

블랙핑크는 26일 오후 6시 전 세계 음원사이트에 신곡 'How You Like That'을 발표했다. 약 1년 2개월 만의 신곡이자 오는 9월께 발매될 첫 정규 앨범의 선공개 타이틀이다.

특히 'How You Like That'은 티저부터 폭발적인 반응을 얻은 것에 이어 국내 최대 음원사이트 멜론에 1위로 진입했다. 걸그룹이 1위로 진입하는 것은 약 2년만에 처음인데다, 1시간만에 10만명 이상의 이용자수를 기록해 놀라움을 자아냈다. 이는 역대 걸그룹 중 가장 많은 진입 이용자수다. 여기에 지니, 벅스 등에서도 1위 진입을 기록하며 최정상 걸그룹의 위엄을 증명했다.

'How You Like That'은 블랙핑크만의 개성과 카리스마가 돋보이는 힙합곡이다. 웅장한 사운드가 도입부를 압도하며 블랙핑크의 다양한 보컬, 폭발적인 드롭 파트가 귀를 사로잡는다.

아울러 이번 곡은 진행될수록 고조되는 파워풀한 비트와 '어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자'는 블랙핑크의 메시지가 담겨있다.

뮤직비디오 역시 역대급 스케일을 자랑하며 빠르게 조회수가 증가하고 있는 상황. '신기록제조기' 블랙핑크의 K팝 역사 새로 쓰기가 또다시 시작된 셈이다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트