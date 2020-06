'뮤직뱅크' 아이즈원vs아이유, 6월 4주차 1위 후보 격돌

[OSEN=심언경 기자] 그룹 아이즈원과 가수 아이유가 '뮤직뱅크' 1위 후보에 올랐다.

26일 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서는 '2020년 상반기 결산 특집'이 꾸려진 가운데, 6월 4주차 1위 후보가 공개됐다.

이날 1위 후보로 아이즈원의 '환상동화 (Secret Story of the Swan)'와 아이유의 '에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)'이 호명됐다. '환상동화'는 아이즈원의 다채로운 아름다움을 표현한 시네마틱 EDM 댄스곡이며, '에잇'은 아날로그 감성과 트렌디한 사운드의 조화가 돋보이는 밴드 기반의 사운드가 인상적인 노래다. 전혀 다른 결의 두 곡 중 어떤 노래가 대중의 취향을 사로잡았을지 궁금증을 자 아낸다.

한편, 이날 '뮤직뱅크'에는 뉴이스트, 백아연, 오마이걸, 세븐틴, 다이아, 트와이스, NCT 127, NCT DREAM, 위키미키, 골든차일드, 스트레이키즈, (여자)아이들, 에이티즈, 아이즈원, 투모로우바이투게더, 빵빵즈, 크래비티가 출연한다.

/notglasses@osen.co.kr

[사진] '뮤직뱅크' 방송화면 캡처