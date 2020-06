김수현, 박서준·아이유·이현우 커피차·간식차 선물 인증 ‘의리의 드림팀’[★SHOT!]

[OSEN=강서정 기자] 배우 김수현이 절친 박서준, 아이유, 이현우의 선물을 인증했다.

김수현은 26일 자신의 SNS에 “이현우 김인선 전우여 movie DREAM its Okay to Not Be Okay”, “박새로이 멋졌다 박서준 윤홍대 영화 드림 대박 나으느 사이코지만 괜찮아”, “이지은 IU 이소민 너도 빛나 thank you”라는 글과 사진들을 게재했다.

사진은 김수현이 배우 박서준, 아이유, 이현우가 보낸 커피차와 간식차 등을 인증한 것.

박서준, 아이유, 이현우가 tvN 토일드라마 ‘사이코지만 괜찮아’ 촬영 중인 절친 김수현에게 힘을 주기 위해 간식차와 커피차를 보냈다.

박서준, 아이유, 이현우는 이병헌 감독의 신작 ‘드림’ 촬영 중으로, 모두 김수현과 인연이 있다.

김수현은 아이유와 드라마 ‘드림하이’와 ‘프로듀사’에 출연했고, 아이유가 출연한 ‘호텔 델루라’에 특별출연했다.

또한 이현우와는 영화 ‘은밀하게 위대하게’에서 호흡을 맞췄던 바. 박서준과는 1988년생 동갑내기 친구다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 김수현 SNS