[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 걸그룹 블랙핑크 지수가 여신 미모를 뽐냈다.

지수는 26일 자신의 인스타그램에 "블링크 지금 만나요♥"라며 사진을 게재했다.

사진 속에는 청순한 미모를 선보이고 있는 지수의 모습이 담겨있다. 새하얀 피부 톤, 블랙 원피스가 조화를 이루면서 강렬한 대비로 눈길을 사로잡았다. 잘록한 허리라인을 강조한 원피스로 늘씬한 몸매도 뽐냈다.

특히 지수는 카메라를 향해 청초한 눈빛을 발산하며 인형 같은 미모를 자랑하고 있어 시선을 집중시켰다.

한편 지수가 속한 블랙핑크는 26일 신곡 'How You Like That'로 컴백한다. 약 1년 2개월 만의 신곡이자 오는 9월께 발매될 첫 정규 앨범의 선공개 타이틀인 만큼 음악 팬들의 관심이 그 어느 때보다 뜨겁다.

