블랙핑크 제니 "무릎에 까맣게 멍이 들 정도로 열심히 연습했다"

[OSEN=심언경 기자] 그룹 블랙핑크(지수, 제니, 로제, 리사)가 컴백 준비 중 에피소드를 밝혔다.

26일 오후 블랙핑크의 첫 정규 앨범 선공개 타이틀곡 'How You Like That' 발매 기념 기자간담회가 온라인 생중계됐다. 현장에는 블랙핑크가 참석했다.

블랙핑크는 오는 9월 첫 정규 앨범 발매를 앞두고, 이날 선공개 타이틀곡 'How You Like That'을 발매한다. 이들의 컴백은 약 1년 2개월 만이다.

제니는 이번 컴백을 준비하면서 재밌었던 에피소드에 대해 "후렴 부분에 댄스 훅이 있다. 무릎에 까맣게 멍이 들 정도로 연습을 했다. 서로 '누가 누가 더 심하다'라고 말하며 웃으며 놀았다"고 밝혔다.

이어 로제는 뮤직비디오 촬영 당시를 회상하며 "리사 씨가 파워풀한 퍼포먼스를 한다. 카메라 뒤에서 리사의 무브먼트를 따라하는 게 재미있었다. 보면서 배우는 느낌이었다"고 전했다.

한편, 블랙핑크는 이날 오후 5시부터 V라이브 , 유튜브 공식 채널을 통해 '카운트다운 라이브'를 진행한다. 26일(현지시간)에는 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'에서 'How You Like That' 무대를 최초 공개한다.

