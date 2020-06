슈퍼주니어-M 조미X려욱, 오늘(26일) ‘Starry Night’ 라이브 클립 공개

[OSEN=강서정 기자] 슈퍼주니어-M 조미가 오늘 신곡 ‘Starry Night (With RYEOWOOK)’ 라이브 클립을 공개한다.

조미는 오늘(26일) 저녁 8시, 유튜브 SMTOWN 채널과 네이버 TV SMTOWN 채널을 통해 지난 22일 발매한 새 싱글 ‘Starry Night’과 동명의 타이틀 곡 라이브 클립을 오픈할 예정이라 높은 관심이 기대된다.

이번 라이브 클립 역시 려욱과 함께 가창, 화려한 네온사인이 가득한 도시와 대비를 이뤄 방에 외로이 있는 둘의 모습에서 가슴 아픈 이별의 슬픔을 느낄 수 있다. 서로의 거리가 멀어지고 있는 순간을 밤하늘 반짝이는 별빛이 어둠 속으로 점차 사라지는 모습에 비유한 가사처럼, 라이브 클립에서도 반짝이는 도시와 어둠 속에 있는 조미, 려욱의 모습이 상반되며 분위기를 극대화 시킨다.

한국어, 중국어 버전이 동시 공개되어 국내외 많은 사랑을 받고 있는 신곡 ‘Starry Night (With RYEOWOOK)’은 기타 선율이 매력적인 마이너 발라드 장르의 노래다. “네가 있어야 외로운 밤이 별빛으로 가득한데”, “비우고 비워도 밀려오는 고독한 밤이 어느새 이렇게 방 한 가득 채워” 등 감성적인 가사가 돋보인다.

한편 조미는 지난 2014년 11월 국내 첫 솔로 미니앨범 ‘Rew ind’(리와인드)를 발매하고, 자작곡 ‘在身旁 (I'll be there) (With KUN, XIAOJUN of WayV)’, ‘寂寞烟火 (The Lonely Flame)’ 등을 발표하며 꾸준한 활동을 이어오고 있다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] Label SJ 제공