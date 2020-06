트럼프 막말 방치한 죄... 페북, 광고 불매운동에 몸살

트럼프 문제 게시물 방관했다는 이유



흔들리는 페이스북. /AFP연합



페이스북이 트럼프 미국 대통령의 인종차별적인 발언과 폭력적인 게시물을 방치한 대가로 미국 기업들로부터 광고 보이콧(불매)을 당하고 있다.



로이터 등은 25일(현지시각) 미국 통신회사 버라이즌이 페이스북과 인스타그램에서 전격적으로 광고를 철회했다고 보도했다. 미국 최대 유대인 단체인 ‘ADL’이 반유대주의 단체 게시물 옆에 버라이즌 광고가 게시됐다고 공개한 직후다. 버라이즌은 “페이스북이 우리가 안심할 수 있는 해결책을 제시할 때까지 광고를 내린다”고 발표했다.



◇미 기업들, 대거 페이스북 보이콧



버라이즌뿐만 아니다. 할리우드 영화배급사인 ‘매그놀리아 픽처스’도 25일 반(反) 페이스북 운동에 나섰다. 매그놀리아 픽처스는 페이스북과 인스타그램에 대한 광고를 즉시 중단하면서 다음달 말까지 광고 불매를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 이들은 “우리는 페이스북이 의미있는 변화를 모색하길 바란다”며 “그들이 혐오 발언을 증폭시키는 것을 끝내려 한다”고 했다.



아이스크림 제조업체인 ‘벤 & 제리스’도 다음달 1일부터 페이스북과 인스타그램 유료 광고를 전면 중단하기로 했다. 아웃도어 의류브랜드 ‘파타고니아’도 최소 다음달 말까지 페이스북과 인스타그램 광고를 중단한다고 밝힌 상태다. ‘노스페이스’도 자사 트위터에 “우리가 들어왔다. 페이스북 아웃(We're in. We're Out @Facebook)”이라며 페이스북과의 결별을 통보했다.



메신저로 유명한 ‘바이버’도 25일 페이스북과 비즈니스 중단을 선언했다. 바이버는 성명을 통해 “페이스북이 오늘날 세계에서 (기업에) 맡겨진 역할을 제대로 판단하지 못하고 있는 듯하다”고 말했다.



마크 저커버그 페이스북 CEO. /조선DB



◇결국은 트럼프 때문에



페이스북이 이러한 광고 보이콧을 당하는 이유는 트럼프 때문이다. 페이스북은 트럼프 대통령의 인종차별적이고 근거없는 게시물, 폭력을 조장하는 게시물 등을 방치해 비판을 받았다. 트럼프 미 대통령은 조지 플로이드 사망으로 촉발된 인종차별 시위가 미국 전역에 일어나자 자신의 트위터와 페이스북에 “약탈이 시작되면 발포가 시작된다”는 글을 올렸다. 트위터는 이 글이 폭력을 미화한다는 이유로 경고 딱지를 붙였지만 페이스북은 이를 제재하지 않았다.



마크 저커버그 페이스북 CEO는 페이스북 게시물 정책을 들며, 트럼프 대통령의 글이 실제적으로 문제를 일으키지 않는 이상 공인의 발언으로서의 가치를 인정해야된다는 입장을 굽히지 않고 있다.



기업들이 대거 광고 불매운동에 나서자 페이스북은 조급한 모양새다. 페이스북은 최근 광고주 200여개 사와 컨퍼런스 콜(화상회의)을 열고 ‘고객 달래기’에 나섰다고 미 CNN 비즈니스가 24일(현지 시각) 보도했다. 보도에 따르면, 닐 포츠 페이스북 신뢰안전 담당 국장은 이날 회의에서 광고주들로부터 “우리 기업이 ‘신뢰 적자’에 직면해 있음을 인정한다”며 “신뢰 부족 해소를 위해 노력하고 있다”는 취지로 답을 한 것으로 알려졌다.



페이스북의 연수익 700억달러(약 84조5000억원) 중 대부분은 광고에서 나온다.