[인사] 기획재정부 외

입력 2020.06.26 03:01
▲기획재정부◇부이사관 승진▷경영관리과장 임동규
▲행정중심복합도시건설청▷대변인 박춘수▷운영지원과장 정래화▷공공건축추진단 공공시설건축과장 신성현
▲대전시◇3급 승진·전보▷일자리경제국장 고현덕▷문화체육관광국장 손철웅▷환경녹지국장 임묵▷교통건설국장 한선희▷인재개발원장 조성배▷정책기획관 정재용(승진) ▷동구 부구청장 박장규(승진) ▷중구 부구청장 유세종▷대덕구 부구청장 강규창◇4급 승진▷정책기획관 김종민▷예산담당관 김승태▷국제협력담당관 조한식▷정보화담당관 김창일▷일자리노동경제과 정인▷과학산업과 문상훈 정진제▷미래산업과 조상현▷체육진흥과 이준호▷노인복지과 정신영▷공원녹지과 이권구▷공공교통정책과 정태영▷도시광역교통과 송성선▷도시정책과 박수연▷의회사무처 임건묵▷감사위원회 전일홍
▲한국교통안전공단◇상임이사 임명▷기획본부장 박용성▷교통안전본부장 조경수▷자동차검사본부장 류익희
▲한국공예디자인문화진흥원◇본부장 승진▷경영본부 류영미▷디자인본부 김승배◇팀장 승진▷공예본부 공예문화팀 강혜원▷〃 공예기반팀 이선영▷〃 공예산업팀 홍승호▷디자인본부 디자인문화진흥팀 이홍규▷한복진흥센터 한복문화팀 안용제
▲한국정보화진흥원▷AI데이터추진단장 박정은▷AI데이터기획팀장 오현목▷AI데이터사업팀장 신다울▷공공데이터뉴딜팀장 이창민
▲한국지방세연구원▷자치협력실장 구본풍▷경영기획실장 서문수
▲더벨▷산업1부장 김용관▷금융부장 직무대행 김장환
▲CBS▷미디어본부 논설위원실장 김진오▷〃 기술국장 김정석▷전북방송본부장 문영기▷청주방송〃 김동혁▷강원방송〃 고길화
▲EBS▷방송제작본부장 김민
▲행정중심복합도시건설청▷대변인 박춘수▷운영지원과장 정래화▷공공건축추진단 공공시설건축과장 신성현
▲대전시◇3급 승진·전보▷일자리경제국장 고현덕▷문화체육관광국장 손철웅▷환경녹지국장 임묵▷교통건설국장 한선희▷인재개발원장 조성배▷정책기획관 정재용(승진) ▷동구 부구청장 박장규(승진) ▷중구 부구청장 유세종▷대덕구 부구청장 강규창◇4급 승진▷정책기획관 김종민▷예산담당관 김승태▷국제협력담당관 조한식▷정보화담당관 김창일▷일자리노동경제과 정인▷과학산업과 문상훈 정진제▷미래산업과 조상현▷체육진흥과 이준호▷노인복지과 정신영▷공원녹지과 이권구▷공공교통정책과 정태영▷도시광역교통과 송성선▷도시정책과 박수연▷의회사무처 임건묵▷감사위원회 전일홍
▲한국교통안전공단◇상임이사 임명▷기획본부장 박용성▷교통안전본부장 조경수▷자동차검사본부장 류익희
▲한국공예디자인문화진흥원◇본부장 승진▷경영본부 류영미▷디자인본부 김승배◇팀장 승진▷공예본부 공예문화팀 강혜원▷〃 공예기반팀 이선영▷〃 공예산업팀 홍승호▷디자인본부 디자인문화진흥팀 이홍규▷한복진흥센터 한복문화팀 안용제
▲한국정보화진흥원▷AI데이터추진단장 박정은▷AI데이터기획팀장 오현목▷AI데이터사업팀장 신다울▷공공데이터뉴딜팀장 이창민
▲한국지방세연구원▷자치협력실장 구본풍▷경영기획실장 서문수
▲더벨▷산업1부장 김용관▷금융부장 직무대행 김장환
▲CBS▷미디어본부 논설위원실장 김진오▷〃 기술국장 김정석▷전북방송본부장 문영기▷청주방송〃 김동혁▷강원방송〃 고길화
▲EBS▷방송제작본부장 김민