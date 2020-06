모든 억압 깨고 가치 소비 중시하는 MZ세대를 주목하라

[서가명강플러스] 마케팅 인사이트 (3·끝) 사회적 가치의 중요성

파타고니아는 환경 보호를 위해 "이 재킷을 사지 마세요"라는 역설적인 마케팅 전략을 사용했다. / 파타고니아

일렉트로룩스(Electrolux)는 소비자 조사 결과를 바탕으로 세탁기 렌털 개념을 도입했다. 스마트 기술을 이용해 사용 횟수에 따라 비용을 청구하는 방식. 초기 구매 비용이 절감되고, 무료 업그레이드가 가능하며, 자체 진단 기능이 장착돼 고장 시 수리가 빠르고 정확한 렌털 모델은 편익이 크다. 그런데 정작 이 비즈니스를 출시했을 때 수요는 거의 없었다. 시장 조사 시 소비자는 시장조사 응답자로서의 정체성을 띠어 이성적으로 행동한다. 그러나 렌털 비즈니스는 실제 사용자로서의 정체성과는 맞지 않았던 것이다. 대부분 중산층 소비자들은 가전제품을 임차하거나 세탁할 때마다 비용을 지불하는 것이 자신들 이미지와 잘 어울리지 않는다고 생각한다. 그건 취약 계층이나 자취생들이나 사용하는 서비스라고 생각한 것이다.





박기완 서울대 경영대 교수

유니레버는 물 소비량을 획기적으로 줄이는 섬유유연제 콤포트원린스(Comfort One Rinse)를 인도, 태국, 베트남, 인도네시아 등 물 부족 국가에 출시했다. 그러나 놀랍게도 예상 매출을 달성하지 못했을 뿐 아니라 물 소비량도 줄이지 못했다. 이 지역들에서는 주부들이 공공장소에서 공동으로 빨래를 하는데, 물을 적게 소비하는 것이 가족을 위하지 않는 게으른 주부라는 이미지를 형성했던 것이다. 이에 유니레버는 '물을 적게 쓰는 주부=현명하고 요령 있는 살림꾼'이라는 정체성을 각인시키기 위해 노력한 결과 매출이 크게 성장하는 결과를 얻었다.



사회적 가치를 부각하라



사회적 가치의 중요성이 부각되고 있는 이유는 MZ(밀레니얼 Z)세대를 중심으로 개념 있는 가치 소비가 확산되고 있기 때문이다. 사실 가치 소비는 유럽을 중심으로 예전부터 확산되어 왔다. 1968년도 무렵부터 기존 질서에 회의를 품은 당시 청년들에 의해 촉발되어 전 세계로 퍼져 나간 68혁명이 기폭제가 되었다. 이 혁명이 내건 기치는 모든 권위로부터의 해방, 다시 말하면 민주화 그 자체였다. MZ세대는 최근 10여년간 정치·경제·사회·기술 분야에서 일어나고 있는 모든 급진적 변화를 최전방에서 온몸으로 맞으며 성장해 온 세대다. 따라서 이제는 맞지도 않는 예전의 제도나 관습으로부터 해방되고 싶은 욕구가 있다. 전통, 규범, 제도의 이름으로 자신들에게 강요되는 모든 억압에 반항하는 심리는 의미 있는 가치를 추구하는 형태로 나타나고 있다.





파타고니아(Patagonia)는 등산용 아웃도어 의류를 생산·판매하는 브랜드로 한국에도 가로수길에 입점해 있다. 홈페이지에는 브랜드 미션이 명확하게 적혀 있다. '최고의 상품을 만들고, 불필요한 해악은 유발하지 않으며, 환경 위기에 대한 설루션을 자극하고 실행하기 위해 비즈니스를 사용하는 것(Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis).' 그런데 이러한 주장은 누구나 할 수 있다. 의미 없이 허공에 흩어지는 언어의 유희가 아니라 진정으로 비즈니스 곳곳에 스며들 때 미션은 가치를 발휘한다. 따라서 브랜드 미션은 그 행동에 드러나야 한다.



와비파커의 경우, 안경 산업을 와해하려는 의지를 확실하게 보여줄 방법으로 사회적 미션을 채택한 것으로 보인다. 힘든 상황에 놓인, 그렇지만 안경이 절실히 필요한 사람들에게 안경을 제공한다는 구상은 안경 산업을 근본부터 바꾸어 놓겠다는 그들의 목적을 함축적으로 보여준다. 사회적 미션은 와비 파커의 진정성(眞情性)과 혁신 이미지를 동시에 보여주는 쿨한 전략이다.





내부 브랜딩 통해 진정성 확보하라



진정성이라 함은 궁극적으로 브랜드가 나아가야 할 방향에 대해 명확히 규정한 후 이에 근거하여 대고객 약속(가치 제안)을 디자인하고, 콘텐츠를 통해 실질적으로 고객 가치를 전달하는 것이다. 한마디로, 언행일치(言行一致)의 상태가 진정한 상태다. 이를 서비스 마케팅에서는 서비스 삼각형(Service Triangle)으로 설명한다. 마케터는 가치 제안을 커뮤니케이션 통로를 통해 외부 고객에게 전달한다. 이를 외부 마케팅(external marketing)이라 한다. 그리고 실질적으로 브랜딩을 구현하는 것, 즉 고객 가치를 전달하는 것은 경험 여정상의 콘텐츠 제공에 좌우된다. 터치포인트에서 이루어지는 고객과의 상호작용, 그것이 바로 고객 경험이다. 이러한 활동을 상호작용 마케팅(interactive marketing)이라 부른다. 그런데 많은 경우 콘텐츠는 온-브랜드 행동의 형태로 임직원에 의해 제공되는 경우가 많다. 앞으로 디지털 ABC(AI, Big Data, Cloud) 관련 기술 발전이 가속될수록 많은 터치포인트가 비인적 요소로 대체되겠지만, 그래도 임직원의 역할은 여전히 중요하다. 심지어는 IT와 같이 후방 영역에서 일하는 임직원들도 브랜드 콘셉트에 대해 명확히 이해하면 업무에 대한 몰입도를 증가시킬 수 있다. 결국 내부 마케팅(internal marketing)은 외부 마케팅과 상호작용 마케팅 사이의 간극을 메우는 브리지 역할을 한다.



미션을 통한 영감(靈感)을 제공하라



짐 콜린스(Collins)와 제리 포라스(Porras)는 변화하지 않고 연속적(continuity)인 본질(本質·substance)과 변화(change)하는 현상(現象·phenomenon)을 구분한다. 상대적으로 변화하지 않는 미션은 상품수명주기(product life cycles), 기술 발전, 시장 트렌드, 최고 경영자의 스타일 등에 관계없이 일관성을 유지함으로써 자기동일성(identity)을 갖는다. 미션은 당신이 어떤 방향(성장, 분권화, 다각화, 글로벌화 등)으로 향하든(where you are going), 기본적으로 '당신이 누구인가(Who you are)'의 문제다.





아프리카 아이들에게 깨끗한 물을 전달한다는 사회적 가치 기부 캠페인 '미네워터 바코드롭'.

소비자 관점에서 경쟁을 바라보라



다이아몬드 시장의 절대 강자, 드비어스(De Beers)는 1938년 '다이아몬드는 영원하다(A diamond is forever)'는 캠페인을 통해 '다이아몬드 반지=청혼' 인식을 시장에 심어 주었다. 1938년 미국에서는 신부 중 10%만이 다이아몬드를 받았지만 1990년 무렵에는 그 수치가 80%까지 급등했다. 그러나 최근 인공 다이아몬드의 등장과 MZ세대의 인식 변화로 고전을 면치 못하고 있다. 그런데 드비어스는 거의 독점 수준에 이른 전성기에도 막대한 광고 비용을 지출했다. 왜 그랬을까? 이렇다 할 경쟁자도 없는 무주공산(無主空山)인 데다 소비자 인식에 '다이아몬드=결혼'이라는 인식이 충분히 확산되어 있는 상황에서 굳이 많은 비용을 들여 광고한 이유가 무엇이었을까? 이 현상을 이해하려면 예산 경쟁이라는 관점으로 문제를 바라봐야 한다. 청혼, 결혼기념일, 혹은 생일날 배우자의 선물로 고려할 수 있는 아이템에는 어떤 것들이 있을까? 다이아몬드가 유일한 대안은 아니다. 근사한 레스토랑에 가서 식사할 수도 있고, 멋진 곳으로 여행 갈 수도 있다. 특정한 목표를 두고 경쟁을 하는 다양한 대안을 마케팅에서는 비교불가능안(noncomparables)이라고 부른다. 예산상 경쟁을 벌이는 이 대안들 사이에서 점유율을 높이기 위해서는 당연히 소비자의 시선을 계속 끌 필요가 있었던 것이다.