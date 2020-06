(여자)아이들, 7월5일 온라인 콘서트로 신곡 최초 공개..민니X우기 자작곡 [공식]

[OSEN=심언경 기자] (여자)아이들이 온라인 콘서트를 통해 신곡을 선보인다.

(여자)아이들은 오는 7월 5일 2020 (여자)아이들 온라인 콘서트 'I-LAND : WHO AM I(아이-랜드:후 엠 아이)'에서 신곡을 공개할 예정이다.

이번 콘서트를 통해 공개될 신곡은 멤버 민니와 우기의 자작곡이다. 민니는 지난해 2월 발매된 미니앨범 'I made'의 수록곡 'Blow Your Mind'와 지난해 7월 일본 데뷔앨범 'LATATA'의 수록된 'For You' 발표 이후 약 1년 만에 자작곡을 선보인다고 해 기대를 높인다. 특히 멤버 우기는 이번 신곡을 통해 처음으로 작곡에 도전한 것으로 알려져 더욱이 관심이 쏠린다.

한편, (여자)아이들은 미국 리퍼블릭 레코드와 파 트너십을 맺으며 글로벌 시장을 정조준하는가 하면 지난 4월 발매된 세 번째 미니앨범 'I trust'로 전 세계 61개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위, 미국 빌보드 5개 차트 랭크, 국내 지상파 음악방송 그랜드슬램 등을 달성하며 그룹 자체 최고 기록을 경신했다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] 큐브엔터테인먼트