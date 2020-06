[공식] 방탄소년단, 美 '빌보드 200' 2개 앨범 동시 역주행

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단의 2개 앨범이 빌보드 메인 앨범 차트에서 동시에 순위 역주행했다.

23일(현지시각) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 27일 자)에 따르면, 방탄소년단이 지난 2월 21일 발매한 정규 4집 '맵 오브 더 솔(MAP OF THE SOUL) : 7'은 '빌보드 200' 차트에서 44위를 차지했다.

이는 지난주 순위(64위)보다 20계단 상승한 기록으로, 3월 7일 '빌보드 200' 차트에서 1위에 진입한 후 17주 연속 상위권에 이름을 올렸다.

2018년 8월 발매한 '러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 Answer)'도 '빌보드 200' 차트에서 무려 81계단 순위가 올라 117위를 기록하는 저력을 보였다.

지난 5월 22일 슈가가 어거스트 디(Agust D)로 발표한 두 번째 믹스테이프 'D-2'는 '월드 앨범' 차트에서 7위로 4주째 톱 10을 지켰으며, 타이틀곡 '대취타'는 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에서 12위를 기록했다.

또, 방탄소년단은 지금까지 발표한 앨범들로 다수의 차트에서 최상위를 점령했다.

'맵 오브 더 솔 : 7'은 '월드 앨범' 차트 2위를 비롯해 '테이스트메이커 앨범' 차트 3위, '톱 앨범 세일즈' 차트 및 '톱 커런트 앨범 세일즈' 차트, '인디펜던트 앨범' 차트 4위 등을 차지했으며, '러브 유어셀프 결 앤서'는 '월드 앨범' 차트 3위, '인디펜던트 앨범' 차트 및 '테이스트메이커 앨범' 차트 15위, '톱 앨범 세일즈' 차트 18위 등에 올랐다.

지난해 4월 발매한 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'는 '월드 앨범' 차트 4위와 '테이스트메이커 앨범' 차트 8위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 차트 14위, '톱 앨범 세일즈' 차트 19위를 각각 기록했다.

이외에도 '유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)', '러브 유어셀프 승 허(LOVE YOURSELF 承 Her)', '러브 유어셀프 전 티어(LOVE YOURSELF 轉 Tear)', 'BTS WORLD OST' 등 지금까지 발표한 앨범과 노래들이 각종 차트 순위에 진입하며 전 세계 팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있다

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com