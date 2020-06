[공식] 지코, 여름 앨범 타이틀곡 'Summer Hate'…비 피처링 참여

[스포츠조선 조윤선 기자] 프로듀서 겸 아티스트 지코(ZICO)가 여름 앨범 '랜덤박스' 트랙리스트를 공개했다.

지코는 오늘(24일) 0시, 공식 SNS를 통해 여름 앨범 '랜덤박스(RANDOM BOX)'의 트랙리스트를 선보이며, 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.

공개된 트랙리스트에 따르면, 여름 앨범에는 타이틀곡 'Summer Hate (Feat. 비)'를 포함해 '만화영화 (Cartoon)', '웬수 (Feat. BIBI)', 'No you can't', 'Roommate', '아무노래' 등 총 6개 트랙이 담겼다.

특히, 타이틀곡 'Summer Hate'에는 가수 비가 피처링으로 참여, 대세남들의 특급 만남으로 역대급 시너지를 예감하게 한다.

또한, 지코는 여름 앨범 '랜덤박스' 전곡을 프로듀싱하는 등 앨범 제작 전반적인 작업을 진두지휘하며, 장르를 아우르는 지코만의 폭넓은 음악 스펙트럼과 트렌디한 매력으로 꽉 채웠다.

더욱이 새 앨범 '랜덤박스' 안에는 여름 향기 물씬 풍기는 핫한 노래들로 구성, 올 여름을 뜨겁게 달구며 또 한 번의 신드롬을 불러올 것으로 기대된다.

앞서 지코는 '아무노래'로 신드롬을 일으킨 주인공으로, 지금까지도 음원 차트 상위권에서 롱런 중인 가운데 이번 타이틀곡 'Summer Hate'로 보여줄 새로운 모습에 귀추가 주목된다.

한편, 지코의 여름 앨범 '랜덤박스'는 7월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 공개된다.

supremez@sportschosun.com