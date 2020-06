골든차일드, "멤버들의 피땀눈물과 울림의 자본이 어우러진 새 앨범..'골드니스' 볼 생각에 잠 못 자" [V라이브]

[OSEN=이승훈 기자] 골든차일드(이대열, Y, 이장준, TAG, 배승민, 봉재현, 김지범, 김동현, 홍주찬, 최보민) 멤버들이 변함없는 팬사랑을 과시했다.

23일 오후 골든차일드는 네이버 V라이브를 통해 네 번째 미니앨범 'Take A Leap' 발매 기념 스페셜 브이라이브를 개최했다.

이날 골든차일드는 새 앨범 수록곡 '훅 들어와(OMG)' 퍼포먼스로 컴백 스페셜 라이브 포문을 열었다. 무대를 마친 골든차일드 멤버들은 "무대 찢었다"면서 'Take A Leap' 컴백을 자축했다. 골든차일드 봉재현은 최보민을 향해 "제복 스타일이다. 팔 부분에 은색 단추가 포인트다. 골든차일드 F/W에서 보여드리는 건 이거다. 남색으로 이루어져 있어서 많은 분들이 잘 어울리실 것 같다. 뮤직비디오에서는 검은색 바지였는데 남색으로 해보는 게 좋을 것 같아서 색깔 맞춤을 했다"면서 새 앨범 콘셉트 의상을 소개했다. "골드니스(팬클럽) 볼 생각에 맨날 잠도 못잤다"면서 남다른 팬사랑을 전하기도.

지난 1월 첫 번째 정규앨범 리패키지 'Without You' 발매 이후 약 5개월 만에 돌아온 골든차일드의 신보 'Take A Leap'는 '자아 찾기' 시리즈의 마지막 장으로 소년이 어른으로 성장하며 느끼는 성장통을 음악으로 표현했다.

타이틀곡 'ONE(Lucid Dream)'은 도입부부터 강렬하고 몽환적인 사운드가 인상적인 곡으로 골든차일드 보컬의 장점을 극대화했다. 래퍼 장준과 태그(TAG)의 랩 메이킹으로 곡의 몰입도를 더하기도. 또한 '함께 한다면 무엇이든 꿈꿀 수 있다'는 의미를 그려내면서 완벽하게 하나가 된 골든차일드의 새로운 매력을 담았다.

앞서 골든차일드는 '자아 찾기' 시리즈의 첫 시작 'WANNABE'에서는 '소년'과 '어른'의 경계에 들어선 이들의 불안과 혼란을 담았다. 이어진 'Without You'는 사랑하는 사람과 함께 하지 않는다면 그 무엇도 할 수 없다는 것을 표현한 '내적 성장'을 그렸다.

골든차일드 멤버들은 66초 동안 컴백 소감과 함께 새 앨범을 소개하는 시간을 가졌다. 골든차일드는 "'자아 찾기' 마지막 3부작으로 찾아뵙게 됐다. 성장통을 담고 있고, 다양한 노래의 앨범이 수록돼있다. 네 번째 미니앨범이다. 엄청나다. 노래가 총 7곡 수록돼있다. 수록곡 '혼잣말'을 좋아한다. 이번 타이틀곡이 강렬하기도 하다. 멤버들의 피, 땀, 눈물과 울림엔터테인먼트의 자본이 어우러져서 만들어진 앨범이다. 이번 앨범은 좀 더 완성도 높은 앨범이라고 생각한다"고 말했다. 골든차일드 와이(Y)는 "전보다 성숙해진 청량감을 느낄 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.

한편, 골든차일드는 오늘(23일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 네 번째 미니앨범 'Take A Leap'를 발매한다. 골든차일드는 타이틀곡 'ONE(Lucid Dream)' 이외에도 인트로 'Take Off'를 시작으로 골드니스(팬클럽)를 위해 선보이는 '훅 들어와(OMG)', 헤어짐의 감정을 그들만의 감성으로 풀어낸 '혼잣 말', 장준과 태그(TAG)의 설렘 가득한 고백송 'Make Me Love', 통통 튀는 사운드가 매력적인 'H.E.R(그녀에게)', 헤어진 연인을 기다리는 쓸쓸한 남자의 마음을 담은 곡 'Pass Me By'까지 총 일곱 개의 다채로운 음악들을 수록했했다.

