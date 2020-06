사나, 초근접 셀카 빛난 미모..살아있는 인형 [★SHOT!]

[OSEN=박판석 기자] 그룹 트와이스 사나가 아름다운 셀카를 자랑했다.

사나는 23일 트와이스 공식 SNS에 "며칠전 출근할때 멤버 기다리면서"라는 글과 함께 사진을 게시했다.

사진 속 사나는 초근접 셀카로 아름다운 미모를 자랑했다. 사나의 여성스러운 미소가 시선을 사로잡는다. 사나의 기분 좋은 미소가 아름답다.

사나가 속한 트와이스는 지난 1일 발매한 미니 9집 'MORE & MORE'로 큰 사랑을 받았다. 해당 앨범은 한터 차트 기준 초동(발매일 주일 동안의 음반 판매량을 의미) 33만 2416장의 판매고를 올리며 그룹 최다 기록을 경신했고, 9일 오후를 기준으로 2015년 10월 발표한 데뷔 앨범 'THE STORY BIGINS'(더 스토리 비긴스)부터 'MORE & MORE'까지 국내 발매 음반의 누적 판매량이 520만 6745장(가온차트 출고량 기준)을 돌파하는 대기록을 추가했다./pps2014@osen.co.kr