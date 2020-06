[윤희영의 News English] 트럼프 유세 흥행 실패는 K팝 팬들 때문?

트럼프 미국 대통령이 야심 차게 재개한 대선 유세(presidential election campaign)가 참담한 흥행 실패로 끝났다(end in a crushing box office failure). 20일(현지 시각) 오클라호마주(州) 털사에서 열린 유세에 100만명 이상 참가 신청을 했다고 호언했으나(talk big), 정작 모인 인원은 6200여 명에 불과했다. 수용 인원 1만9000명인 실내경기장의 3분의 1도 채우지 못해 2층 좌석은 텅텅 비었고(be left empty), 이에 트럼프는 격노한(fly into a rage) 것으로 전해졌다.



그런데 유에스에이투데이 등 현지 언론은 그 배경에 K팝 팬들과 10대 틱톡(15초 동영상 공유 소셜미디어) 이용자들이 있다는 분석 기사를 내놓아 관심을 모았다. 이에 따르면 트럼프 캠프는 당초 19일에 집회를 가질(hold a rally) 예정이었다. 이른바 'Juneteenth'로 불리는 날로, 노예 해방(emancipation of slaves) 기념일이다. 게다가 털사는 1921년 최악의 인종 폭동 사건(worst incident of racial violence)이 일어나 36명이 사망하는 유혈 사태(bloodshed)가 벌어진 곳이다.





입장권 예약 공지를 띄우자 일부 K팝 팬은 입장권은 받고 참석은 하지 말자는 지침과 함께(with directives to get tickets but not attend) 트위터를 통해 신청 방법 정보를 공유했다(share information on how to sign up). 이런 메시지는 순식간에 틱톡으로 전파돼 주로 10대들에 의해 저항 운동처럼 번져나갔다. 계획을 숨기기 위해(in order to conceal their plan) 48시간 내에 삭제해 트럼프 진영에서 낌새를 채지(catch wind of it) 못하도록 했다.휴대전화 1대당 예약 가능한 입장권은 두 장. 수십만 장을 신청해놓고 나타나지 않는 'no-show' 방식으로 유세장 안팎을 썰렁하게 만들었다. 투표할 나이가 안 된(be not old enough to vote) 10대들이 소셜미디어를 통해 정치권에 실력 행사를 해보인 초유의 사건(unprecedented event)이었다. "트럼프가 한 방 된통 얻어맞았다(get rocked)"는 소리가 나왔다.뉴욕타임스는 K팝 팬들이 정치에 갈수록 많은 관여를 하고 있다고(get increasingly involved in politics) 진단했다. 트럼프 생일인 지난 14일에 맞춰 메시지를 띄워달라고 하자 K팝 팬들은 잇달아 장난 메시지를 올렸다(submit a stream of prank messages). 경찰이 전용 앱(dedicated app)을 설치하고 '흑인 생명도 소중하다' 시위 신고를 받겠다고 하자 수천 장의 엉뚱한 영상을 올려 마비시켰다. 백인 지상주의자(white supremacist)들이 유포하는 게시물에는 K팝 가수들의 영상을 무더기로 올려 무용지물(dead wood)로 만들어버렸다.이런 움직임에 대해 민주당의 알렉산드리아 오카시오코르테스 하원의원(뉴욕)은 "K팝 팬 동지들, 정의를 위한 싸움에 여러분의 기여 감사드린다(appreciate your contributions in the fight for justice)"고 했다. 반면 트럼프 지지자들은 미국인 K팝 팬들의 행위임에도 "외세에 의한 내정 간섭(foreign interference in domestic affairs)"이라며 비난하고 있다 한다.

☞ https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/06/21/trump-tulsa-rally-kpop-stans-tiktok-teens-inflated-expected-turnout/3232615001/

☞ https://www.nytimes.com/2020/06/21/style/tiktok-trump-rally-tulsa.html

☞ https://www.balls.ie/the-rewind/tiktok-and-korean-pop-fans-blamed-for-poor-turnout-at-donald-tru mp-rally-438008

☞ https://www.vulture.com/2020/06/k-pop-stans-successfully-sabotaged-trumps-tulsa-rally.html

☞ https://meaww.com/president-donald-trump-tulsa-rally-rsvp-tik-tok-kpop-fans-tickets-anonymous