[OSEN=박판석 기자] 그룹 블랙핑크의 지수가 컴백을 앞두고 물오른 미모를 자랑했다.

지수는 22일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게시했다.

사진 속 지수는 흰색 상의와 검은색 치마를 입고 청순한 매력을 보여줬다. 꽃을 들고 귀여운 미소를 짓고 있는 지수의 미모가 돋보인다.

지수가 속한 블랙핑크는 6월 26일 오후 6시, 선공개 타이틀 'How You Like That'으로 컴백한다. 이후 7~8월께 특별한 형태의 두 번째 신곡과 9월께 첫 정규앨범을 예고한 바 있다./pps2014@osen.co.kr