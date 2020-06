제이슨 므라즈, 7집 발매…수익금 전액 흑인단체 기부

'한국인이 가장 사랑하는 팝뮤지션'이란 수식어를 달고 다니는 미국의 포크 싱어송라이터 제이슨 므라즈(42)가 22일 워너뮤직을 통해 7번째 정규 앨범 '룩 포 더 굿(Look For The Good)'을 발표했다.



레게 음악에 대한 오랜 관심과 사랑을 므라즈의 시선으로 담아낸 앨범이다. 누적 음원 스트리밍 횟수 1000만 회를 돌파한 타이틀곡 '룩 포 더 굿'을 비롯해 애니메이션 '레고 무비2', '마이펫의 이중생활2'에서 목소리 연기로 끼를 드러낸 배우 티파니 해디시가 참여한 '유 두 유(You Do You)', 레게 아이콘으로 불리는 시스터 캐롤이 피처링으로 참여한 '타임 아웃(Time Out)' 등이 실렸다.



앞서 이번 앨범 발매를 기념해 므라즈는 공식 유튜브 채널 '라 라 라이브스트림(La La Livestream)'을 통해 랜선 라이브를 펼치기도 했다.



특히 므라즈는 자신의 소셜 미디어를 통해 저작권료를 포함한 이번 앨범의 수익금 전액을 흑인 인권 운동 관련 비영리 단체 6곳에 기부할 것임을 밝혀 주목 받았다.



그는 성명을 통해 "평등의 진보를 기념하는 역사적인 날에 새 앨범 '룩 포 더 굿' 앨범 판매와 음원 스트리밍으로 얻은 수익금 전액을 기부함으로써 '흑인의 생명은 소중하다'(BLACK LIVES MATTER)' 캠페인에 도움이 될 수 있어 자랑스럽다"고전했다. 성명서에는 이번 앨범에 수록된 '메이크 러브(Make Love)'의 가사가 인용되기도 했다.

