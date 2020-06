장영란 “죽은 거 아니예요”…아이들 전신 마사지에 피로가 ‘싸악~’

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 방송인 장영란이 아이들과 함께한 일상을 공유했다.

장영란은 지난 21일 자신의 인스타그램에 "죽은 거 아님. 지우, 준우 표 전신 마사지 받는 중. 아플 거 같죠? no no no. 정말 시원해요. 압이 아주 그냥 따봉. 더운 날씨 오늘 하루도 고생하셨어요. 빨리 육퇴하고 자유시간 누리시길"이라는 글과 함께 아이들에게 마사지를 받고 있는 사진을 공개했다.

사진에는 아이들이 엄마 장영란의 전신을 밟으며 마사지를 하고 있는 모습이 담겼다. 아이들의 웃음소리와 하루의 피로를 해소시키는 장영란의 감탄 소리가 들리는 듯 하다.

한편 장영란은 지난 2009년 한의사 남편 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. tokkig@sportschosun.com