방탄소년단 '러브마이셀프' 유니세프 인스파이어 어워즈 수상

그룹 방탄소년단(BTS)의 'LOVE MYSELF'(러브마이셀프) 캠페인이 유니세프 인스파이어 어워즈를 수상했다.



유니세프한국위원회는 22일 방탄소년단과 빅히트 엔터테인먼트의 'LOVE MYSELF' 캠페인이 2020년 유니세프 인스파이어 어워즈(Inspire Awards)의 '통합 캠페인과 이벤트(Integrated Campaigns and Events)' 부문을 수상했다고 밝혔다.



이번 수상은 방탄소년단이 지난해 월드투어가 열렸던 영국, 홍콩, 태국 등 콘서트장 안팎에서 유니세프 홍보부스를 통해 전세계 아동·청소년의 폭력의 실상을 알리고, 나에 대한 진정한 사랑의 가치를 전세계 팬들과 함께 공유한 결과다.



방탄소년단과 빅히트 엔터테인먼트는 지난 2017년 11월 유니세프 한국위원회와 아동·청소년 폭력 근절을 위한 유니세프 글로벌 캠페인 #ENDviolence 후원 협약을 맺고 '나에 대한 사랑이 진정한 사랑의 시작'이라는 메시지의 'LOVE MYSELF' 캠페인을 전개해왔다. 이후 월드투어가 열리는 각 나라 유니세프 홍보부스의 운영을 지원하고, 전세계 아동과 청소년들을 위한 위로와 용기의 메시지를 전하는 등 다양한 활동을 이어왔다.유니세프 인스파이어 어워즈는 한 해 동안 세계 각국에서 전개된 유니세프 캠페인을 대상으로 전 세계인에게 가장 큰 영감을 준 캠페인을 18개 부문에서 선정해 유니세프 본부가 시상하는 상이다.



올해는 50개국 100개의 캠페인이 심사 대상에 올라 전세계 유니세프 직원의 온라인 투표와 본부 심사단의 심사를 거쳐 'LOVE MYSELF'가 '통합 캠페인과 이벤트' 부문에서 최우수 캠페인으로 선정됐다.



'통합 캠페인과 이벤트' 부문은 아동권리 증진, 기금 모금, 홍보 등 다양한 영역에서 통합적 으로 가장 큰 영향력과 영감을 준 캠페인을 시상하고 있다.



이기철 유니세프한국위원회 사무총장은 "스스로를 사랑하는 데서 타인에 대한 사랑도 시작될 수 있다는 방탄소년단의 메시지가 전세계에서 긍정적인 변화를 만들어내고 있다"며 "이번 수상은 지구촌 아동과 청소년들에게 용기와 위로를 전하는 방탄소년단의 선한 영향력의 결과라고 생각한다"고 밝혔다.