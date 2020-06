슈퍼주니어M 조미, 새 싱글 ‘Starry Night’ 음원+스페셜 비디오 공개 [공식]

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 슈퍼주니어-M 조미가 오늘 새 싱글을 발매한다.

조미는 금일(22일) 오후 6시, 각종 음악 사이트에 새 싱글 'Starry Night'을 발표하고, 같은 시각 유튜브 SMTOWN 채널과 네이버 TV SMTOWN 채널을 통해 신곡 'Starry Night (With RYEOWOOK)'의 스페셜 비디오도 업로드한다. 한국어, 중국어 두 버전이 수록된 이번 싱글은 중국 음악 사이트 QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직과 글로벌 음악 플랫폼에도 동시 공개를 앞두고 있다.

신곡 'Starry Night (With RYEOWOOK)'은 기타 선율이 매력적인 마이너 발라드 장르로, 슈퍼주니어-M으로 함께 활동했던 려욱이 가창에 참여해 한층 애절하면서도 감성적인 분위기를 완성시켰다.

한국어 버전 'Starry Night (With RYEOWOOK)'은 "아득해지는 너의 목소리 너는 내게서 점점 멀어져", "네가 없으면 나는 이렇게 어둠 속으로 사라져" 등 서로의 거리가 멀어지고 있는 순간을 밤하늘 반짝이는 별빛이 어둠 속으로 점차 사라지고 있는 모습에 빗댄 가사가 특징이다.

한편 중국어 버전 'Starry Night (With RYEOWOOK)'은 조미가 직접 작사해 듣는 재미를 더했다. 앞서 조미는 자작곡 '在?身旁 (I'll be there) (With KUN, XIAOJUN of WayV)', '寂寞烟火 (The Lonely Flame)' 등을 발표하며 뛰어난 작곡 능력을 입증한 바 있기에, 중국어 버전 'Starry Night (With RYEOWOOK)' 역시 현지에서 많은 사랑을 받을 것으로 보인다.

