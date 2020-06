블랙핑크 컴백 D-4, 'How You Like That' 포스터 공개

**첨부용**블랙핑크

블랙핑크의 신곡 'How You Like That' 크레딧 포스터가 공개됐다.



22일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 신곡 'How You Like That' 크레딧 포스터가 이날 YG 공식 블로그를 통해 공개됐다.



포스터 속 블랙핑크는 앞서 공개된 '블랙&화이트' 콘셉트 티저들과는 또 다른 반전 매력을 선보여 신곡에 대한 궁금증을 자아낸다. 멤버들은 각자 자신만의 개성을 보여주는 언발라스 데님 룩을 소화하며 스트릿 힙합 분위기를 풍긴다.



리사는 박시-퍼와 레드부츠로 강렬한 느낌을, 지수는 블랙 시스루 레오파드로 시크한 모습을 보여준다. 제니는 한쪽 어깨를 노출한 데님 재킷과 화려한 액세서리로 매혹적인 자태를 뽐냈고, 로제는 독특한 스타일링으로 섹시 보헤미안 매력을 발산했다.'How You Like That'은 YG 최강 프로듀서진이 블랙핑크와 의기투합해 눈길을 끌고 있다. 작사진에는 TEDDY와 Danny Chung, 작곡진에는 TEDDY와 R.Tee 그리고 24가 이름을 올렸다. 편곡은 R.Tee와 24가 힘을 보탰다.



블랙핑크의 데뷔 싱글 'SQUARE ONE'부터 'KILL THIS LOVE'까지 모든 곡의 메인 프로듀서 역할을 맡아온 TEDDY는 이번 에 작사·작곡에 모두 참여해 음악적 완성도를 높였다.



R.Tee와 24 역시 '불장난', '뚜두뚜두' 등 블랙핑크의 역대 히트곡들을 함께 해왔다.



블랙핑크는 한국 시간으로 오는 26일 오후 6시, 선공개 타이틀 'How You Like That'으로 컴백한다. 이후 7~8월께 특별한 형태의 두 번째 신곡과 9월께 첫 정규앨범을 예고한 바 있다.