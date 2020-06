마마무 화사, 첫 솔로 앨범에 지코·DPR LIVE 지원사격…대세 뮤지션 특급 만남 [공식]

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 마마무 화사가 첫 미니앨범 'Maria(마리아)'의 트랙리스트를 공개했다.

화사는 오늘(22일) 0시, 공식 SNS를 통해 첫 미니앨범 'Maria'의 트랙리스트를 선보이며, 솔로 컴백 기대감을 고조시켰다.

공개된 트랙리스트에 따르면, 이번 앨범에는 타이틀곡 'Maria'를 포함해 'Intro : Nobody else', 'Kidding', 'WHY', 'I'm bad too (Feat. DPR LIVE)', 'LMM', '멍청이 (twit)' 등 총 7개 트랙이 담겼다.

타이틀곡 'Maria'는 화사의 자작곡으로, RBW 사단 프로듀서 박우상과 공동 작업하며 싱어송라이터로서의 무한한 성장을 보여준다.

또한, 'Kidding'은 '히트메이커'로 맹활약 중인 지코가 프로듀싱한 곡으로, 김이나 작사가가 노랫말을 써 힘을 보탰다.

여기에 '힙합씬 대세'로 자리잡은 래퍼 DPR LIVE가 'I'm bad too' 피처링으로 참여하는 등 가요계 최고의 뮤지션들이 참여해 신보에 대한 기대감을 높인다.

특히, 화사는 타이틀곡 ''Maria'에 이어 'LLM' 작사, 작곡에 참여, 'WHY'에도 작사가로 이름을 올리며 뮤지션으로서 입지를 다질 예정이다.

함께 공개된 사진 속 화사는 백리스 드레스로 매혹적이고 우아한 매력을 드러낸 가운데, 목 뒤에 새겨진 'Maria' 타투로 눈길을 사로잡는다.

화사는 그간 마마무 앨범에 수록된 '내맘이야', 'Freakin Shoes', '덤덤해지네'를 비롯해 솔로 데뷔곡 '멍청이 (twit)' 등 다수의 곡 작업에 참여하며 음악적 역량을 키워왔다.

특히, 이번 새 앨범 'Maria'는 데뷔 6년 만에 선보이는 첫 미니앨범인 만큼 화사는 앨범 전반에 걸쳐 주도적으로 참여, '자신만이 할 수 있는' 독보적인 음악 색과 감성을 담아내며 완성도를 더했다.

오랜 시간 심혈을 기울여 완성한 앨범으로, 솔로 아티스트 화사의 새로운 모습을 만날 수 있을 것으로 기대된다.

한편, 화사는 오는 29일 오후 6시 첫 미니앨범 'Maria'를 발표하고, 솔로로 컴백한다.

shyun@sportschosun.com