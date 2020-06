방탄소년단 지민, '방방콘 The Live' 스틸컷 공개…귀여움+섹시함 공존 비주얼

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 방탄소년단의 데뷔 7주년을 기념하는 '2020 페스타(FESTA)'의 마지막을 장식한 온라인 콘서트 '방방콘 The Live(방방콘 더 라이브)'의 스틸 컷이 공개됐다.

지난 20일 방탄소년단은 공식 SNS를 통해 'BANG BANG CON The Live Photo Sketch'라는 글과 함께 '방방콘 The Live' 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 방탄소년단 지민의 빛나는 비주얼과 다시 봐도 심쿵한 무대 착장까지 사진 만으로도 팬들을 설레게 했다.

약 100여 분 간 진행된 이번 '방방콘 The Live' 공연의 포문을 연 '쩔어'와 이어진 '흥탄소년단' 무대까지 인트로에서 강렬한 퍼포먼스만큼이나 지민의 착장도 화제를 모았다.

화사한 느낌의 흰색 티셔츠와 루즈핏 흰색 바지, 티셔츠 위에 트위드 셔츠를 받쳐 입은 모습으로 귀여움과 섹시함까지 보여주며 아미들을 심쿵하게 한 개인컷이 단연 화제를 모았다.

또한 '친구' 무대를 빛나게 한 버스정류장 콘셉트의 무대와 그 시절의 '교복 착장'까지 화제가 됐던 유닛곡 '친구'의 무대 사진, 그 밖에도 '방방콘 The Live'의 소중했던 모습을 담은 단체, 유닛, 개인별 사진이 공개됐다.

한편 방탄소년단은 지난 19일 일본 정규 4집 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~' 의 타이틀곡 'Stay gold(스테이 골드)'를 선공개했다.

