블랙핑크, '휘파람' MV 유튜브 5억뷰..통산 여섯번째

휘파람

걸그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 데뷔곡 '휘파람' 뮤직비디오가 유튜브에서 5억뷰를 돌파했다.



20일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '휘파람' 뮤직비디오는 이날 오전 10시2분께 유튜브에서 조회수 5억건을 넘겼다.



이로써 블랙핑크는 '휘파람'을 비롯해 '뚜두뚜두'(11억뷰), '붐바야'(8억뷰), '킬 디스 러브'(8억뷰), '마지막처럼'(7억뷰), '불장난'(5억뷰)까지 5억뷰 이상 뮤직비디오를 총 6편 보유하게 됐다. 이는 K팝 걸그룹 최다 기록이다. 제니의 솔로곡 'SOLO' 역시 5억뷰를 목전에 두고 있어 블랙핑크의 자체 기록 경신은 계속될 전망이다.



'휘파람'은 블랙핑크 데뷔 싱글 '스퀘어 원 (SQUARE ONE)' 더블 타이틀곡 중 하나로, 뮤직비디오는 컬러풀하면서도 세련된 영상미로 주목받았다. 공개 이후 주요 음원사이트 실시간, 일간, 주간 차트에서 퍼펙트 올킬을 달성했고 16일 연속 정상 행진을 이어갔다. 신인으로서는 이례적으로 해외 14개국 아이튠즈 1위를 차지하기도 했다.



블랙핑크의 데뷔 더블 타이틀곡인 '붐바야' 뮤직비디오는 9억뷰 돌파를 앞뒀다.



블랙핑크는 오는 26일 정규앨범 선공개곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)으로 1년 2개월 만에 컴백한다.미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에서 이 곡 무대를 처음 선보일 예정이다