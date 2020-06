방탄소년단, 日 신곡 'Stay Gold'로 전세계 82개 지역 아이튠즈 '톱송' 차트 1위 [공식]

[OSEN=심언경 기자] 그룹 방탄소년단이 일본 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~'의 선공개곡 'Stay Gold'로 자체 최고 기록을 세웠다.

방탄소년단은 지난 19일 오후 6시 전 세계 동시에 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~'의 타이틀곡 'Stay Gold'를 발표했다. 공개 직후 20일(오전 9시까지 기준) 일본을 비롯해 미국, 영국, 브라질, 프랑스, 인도 등 82개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 차지했다.

지난해 7월 발매한 일본 싱글 'Lights'로 43개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 기록한데 이어, 약 1년 만에 일본어곡으로 최고 기록을 달성했다.

특히 이 곡은 국내 음원사이트에서도 공개 직후 실시간 차트에 진입했다. 방탄소년단의 일본 오리지널곡이 한국 음원사이트 실시간 차트에 오른 건 이번이 처음이다.

'Stay Gold'는 미디엄 템포의 곡으로, '이 세상에 좋은 일만 있는 것은 아니지만 너의 그 반짝임을 잃지 않길 바란다'는 메시지가 담겼다. 방탄소년단의 부드러운 목소리와 하모니가 돋보인다.

방탄소년단은 연일 일본에서 기록 행진을 이어가고 있다. 지난 19일 공개된 일본 '오리콘 상반기 랭킹 2020'에서 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'으로 '앨범 랭킹' 1위를 거머쥐었고, '아티스트별 세일즈' 부문의 '토탈 랭킹' 2위, '합산 앨범 랭킹' 2위 등에도 이름을 올렸다.

방탄소년단은 오는 7월 15일 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~'를 발매한다. 'Stay Gold'를 비롯해 멤버 정국이 작곡에 참여한 'Your eyes tell'과 'MAP OF THE SOUL : 7'의 타이틀곡 'ON'의 일본어 버전 등 총 13곡이 수록된다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] 빅히트엔터테인먼트