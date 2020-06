[이미도의 무비 識道樂] [176] Everyone wants to be heard

'왜 혼자가 되면 외로운지 아는가?' 미스터리 드라마 '식스 센스(The sixth sense·사진)'의 화두입니다. 이에 대한 답을 심리학자 카를 융이 제시한 바 있습니다. '당신 주위에 사람이 없어서가 아니다. 외로움은 당신이 중요한 문제를 두고 누군가와 소통할 수 없을 때 생기는 거다(Loneliness does not come from having no people around you, but from being unable to communicate the things that are important to you).'





무대는 미국 필라델피아. 주인공은 소년 콜과 아동 심리학자 맬컴. 콜은 누구에게도 털어놓지 못하는 '중요한 문제' 때문에 외톨이입니다. 소년은 유령을 볼 수 있는 섬뜩한 재능이 있습니다. 한편 맬컴은 아내와 소원합니다. 그래서 콜을 치료하는 일에만 집중합니다. 과연 독살당한 소녀와 가정 폭력에 희생된 부인 등 여러 죽은 사람은 왜 콜에게 나타나는 걸까요.



'누구나 자기 상황이나 처지를 남이 알아주길 바란다(Everyone wants to be heard).' 맬컴은 이 교훈을 통해 콜이 왜 특별한 재능이 있는지 일깨웁니다. "자기들이 왜 죽었는지 들어줄 이가 필요한 건 아닐까?" 용기 낸 콜이 독살당한 소녀와 만나고 그녀 장례식에도 갑니다. 콜이 소녀 방에서 찾은 유품을 건네자 소녀 아버지가 경악합니다. 애 엄마가 딸 몰래 수프에 독극물을 타는 게 찍힌 영상물이거든요. 소녀처럼 콜에게 도움받은 이들이 평온히 떠납니다. 그제야 소년은 엄마에게도 처음 비밀을 고백합니다.



유명한 명구가 있지요. '생명과 산소의 관계처럼 인간관계에 꼭 필요한 게 소통이다(Communication to a relationship is like ox ygen to life).' 맬컴은 아내와 소통이 안 됩니다. 이유는 그가 자신의 '중요한 문제'가 뭔지 모르기 때문. 끝부분에서 맬컴이 잠든 아내 곁에 앉을 때 아내 입에서 입김이 나옵니다. 순간 맬컴은 콜이 한 말을 떠올립니다. "주변이 갑자기 추워지면 죽은 사람이 와 있는 거예요." 충격받은 맬컴이 깨닫는군요. 자신이 산소 없이도 존재하는 자라는 걸.