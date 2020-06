[OSEN=장우영 기자] 배우 이병헌이 멋진 비주얼로 ‘춘사영화제’를 빛냈다.

이병헌은 19일 자신의 인스타그램에 “On my way to the Chunsa Film Festival”이라는 글과 사진을 올렸다.

사진 속에는 이날 열린 춘사영화제에 참석하기 위해 이동 중인 이병헌의 모습이 담겼다. 안경과 슈트를 착용한 이병헌은 중후한 멋을 뽐내고 있다.

이병헌은 제25회 춘사영화제에서 남우주연상을 받았다. 영화 ‘남산의 부장들’로 두 번째 남우주연상을 받게 된 이병헌은 “함께 호흡 맞춘 배우들에게 좋은 영향을 많이 받았는데, 혼자 상을 받아 미안한 마음도 있다”고 말했다.

한편, 이병헌은 현재 영화 ‘비상선언’ 촬영 중이다. /elnino8919@osen.co.kr