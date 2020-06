BTS, 日 상반기 앨범 판매 1위…마이클 잭슨 이후 36년 만에 새 기록

방탄소년단(BTS)이 일본 오리콘 차트의 상반기 앨범 판매 랭킹 1위에 올랐다. 일본인이 아닌 해외 가수가 오리콘 상반기 앨범 정상에 오른 것은 1984년 마이클 잭슨의 스릴러(Thriller)이후 36년 만에 처음이다.



방탄소년단(BTS)이 지난 14일 유료 온라인 콘서트 '방방콘 더 라이브(The Live)'에서 '봄날'을 부르고 있다./연합뉴스

19일 소속사 빅히트엔터테인먼트와 오리콘 차트에 따르면 방탄소년단이 정규 4집 '맵 오브 더 솔:7(MAP OF THE SOUL:7)'을 약 42만9000장을 판매해 '오리콘 상반기 랭킹 2020 작품별 판매수 부문'의 앨범 랭킹 정상에 올랐다.



오리콘 차트에서 남성 가수가 상반기 앨범 판매량 1위를 차지한 것은 2017년 일본의 1세대 아이돌 그룹 스맙(SMAP) 이후 3년 만이다. 해외 아티스트가 이 부문 정상에 오른 것은 1984년 마이클 잭슨의 ‘스릴러’ 이후 처음이다.



방탄소년단이 지난 2월 발매한 '맵 오브 더 솔:7'은 타이틀곡 '온'을 비롯해 19곡이 수록됐다. 발매 직후 오리콘 데일리 앨범 차트, 주간 앨범 차트, 주간 합산 앨범 차트 등에서 정상을 휩쓸었다.



오는 7월 15일 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔:7 ~더 저니~'(MAP OF THE SOUL:7 ~THE JOURNEY~)를 발매할 예정이다. 19일 6시 타이틀곡 '스테이 골드'(Stay Gold)를 전세계 동시 선공개한다.