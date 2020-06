[김성현 기자의 그 영화 그 음악] 할렐루야… 높게 불러야만 神에게 닿나요

'보이콰이어'와 헨델 합창곡





더스틴 호프먼(83)이 카리스마 넘치는 합창 지휘자로 출연한다기에 내심 기대가 작지 않았다. 최근 국내 개봉한 미국 영화 '보이콰이어(Boychoir)' 얘기다. 호프먼은 '레인맨'과 '크레이머 대 크레이머'로 아카데미 남우 주연상을 두 차례 받은 명배우. 어릴 적 피아니스트를 꿈꿨던 그는 LA 음악원에 다닌 적도 있다.



이야기는 단순하다. 가난하지만 천부적 재능을 지닌 주인공과 시기심으로 가득한 라이벌의 대립 구도. 알코올중독인 홀어머니 밑에서 힘겹게 성장한 소년 '스텟'(개럿 웨어링)이 주인공이다. 비록 악보를 읽지는 못하지만, 빼어난 음감(音感)과 고음을 지녔다. 천신만고 끝에 국립소년합창단 오디션에 합격한 뒤, 솔로를 도맡아 부르던 데본(조 웨스트)과 라이벌이 된다. 이 합창단 지휘자 카르벨레 역이 호프먼이다.



영화에는 귀담아들을 만한 대사가 적지 않다. "종교곡을 부를 땐 비브라토(위아래로 음을 떨면서 화려하게 연주하거나 노래하는 방법) 없이 순수하고 깨끗하게 음을 유지해야 한다"는 합창 선생님의 조언이 대표적이다.



그런데 아뿔싸. 영화는 후반부에 스스로 금언을 어기고 만다. 결말 장면에서 소년합창단이 부르는 종교곡이 헨델의 '메시아' 가운데 유명한 합창 '할렐루야'다. 본래 헨델은 세속적 오페라에서는 카스트라토(여성의 고음역을 소화하기 위해 거세한 남성 가수)를 기용해 화려한 기교를 맘껏 과시하도록 했다. 하지만 생애 중·후반에 접어들면서 헨델은 오페라보다 종교적 오라토리오에 관심을 기울였다. 독창자의 화려한 개인기보다는 자연스럽게 중창이나 합창이 부각됐다.





주인공 '스텟'은 깨끗한 고음으로 독창을 한다. /THE픽쳐스

특히 메시아 2부의 마지막 합창인 '할렐루야'는 제창(齊唱)의 단순미와 다성(多聲) 음악의 복잡성이 어우러진 명곡이다. 곡 후반부에 '왕 중의 왕, 신 중의 신(King of Kings and Lord of Lords)'이라고 단일한 음을 노래하면, '영원히(forever)'와 '할렐루야'라는 찬미로 화답한다. 이 합창이 서서히 상승하면서 종교적 장엄함을 빚어낸다.



그런데 영화는 소년들의 개인기 대결을 위해 '할렐루야'에 별도의 고음 파트를 집어넣었다. 합창과 독창이 서로 주고받는 단순한 형태로 바뀌고, 완벽한 케이크에 추가 생크림을 잔뜩 발라놓은 듯 느끼하고 더부룩해지고 만다. '할렐루야'를 더 높게 불러야만 신에 대한 외경심이 커지는 건 아니다. 호프먼의 카리스마에도 영화가 빛이 바랬던 이유다.