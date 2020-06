"폼페이오, 미북외교 성공확률 제로라고 하더라… 트럼프는 김정은에 '로켓맨 CD' 주는데만 관심"

[남북 긴장 고조] 볼턴 회고록 속 미북정상회담





존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관은 23일 발간될 회고록 '그 일이 일어났던 방'에서 도널드 트럼프 미 대통령이 애초부터 북한과의 비핵화 협상 내용에는 관심이 없었다고 주장했다.



17일(현지 시각) 뉴욕타임스가 입수해 보도한 회고록 내용에 따르면, 2018년 6월 싱가포르에서 열린 1차 미·북 정상회담 당시 트럼프는 볼턴에게 "별 내용 없는 공동성명에 서명하고 기자회견을 열어 승리를 선언한 다음 이 동네를 떠날 준비가 돼 있다"고 말했다고 한다. 트럼프가 언론의 스포트라이트를 받는 데 더 관심 있었다는 뜻이다. 실제 당시 공동성명에는 북한 비핵화의 구체적 목표, 범위, 검증 방법 등이 언급되지 않았다.



싱가포르 정상회담 도중 김정은이 불신을 털고 비핵화를 해나가자고 하자, 트럼프는 북한과의 어떤 합의든 "상원의 비준을 받겠다"고 말했다. 잠시 후 마이크 폼페이오 국무장관은 볼턴에게 "그는 정말 거짓말쟁이(He is so full of shit)"라고 적힌 쪽지를 건넸다. 볼턴은 폼페이오의 말이 트럼프를 향한 것이었다고 암시했다.



볼턴은 "이 모든 외교적 대혼란은 한국의 창조물이었다"며 "미국의 진지한 전략보다는 한국의 '통일' 어젠다와 더 관련 있었다"고 했다. 미·북의 실질적 전략이 논의되지 못하고, 한국 정부의 평화 공세로 회담이 진행됐다는 뜻이다. 2018년 3월 문재인 대통령의 특사로 평양을 찾은 정의용 청와대 국가안보실장은 "북측은 한반도 비핵화 의지를 분명히 했다"고 밝혔다. 이어 정 실장은 미국에 가서 트럼프에게 "되도록 빨리 만나고 싶다"는 김정은의 제안을 전했다. 트럼프는 이 말을 듣고 즉석에서 "김정은을 만나겠다"고 답했다. 미국 내에서는 실무협상을 통해 북한의 비핵화 진정성을 확인해 보지도 않고 미·북 정상회담을 결정한 데 대한 우려가 컸다.



하지만 트럼프는 "어떤 대가를 치르고서라도 회담을 하고 싶어 했다"고 볼턴은 전했다. 좋은 "홍보 행사"로 생각했다는 것이다. 볼턴은 1차 정상회담 한 달 후 폼페이오가 트럼프의 미·북 외교는 "성공할 확률이 제로(0)"라고 말했다고 회고했다. 2018년 7월이면 폼페이오가 비핵화 실무협상을 위해 평양을 방문했다가 김정은을 만나지도 못하고 귀국했을 때였다. 당시 김정은에게 '리틀 로켓 맨'이란 별명을 붙여줬던 트럼프는 김정은에게 가수 엘턴 존의 친필 서명과 '로켓 맨'이란 곡이 수록된 CD를 전달했는지에만 관심 있었다고 볼턴은 전했다. 볼턴은 "트럼프는 폼페이오가 김정은을 만나지 못했다는 것을 알아차리지도 못한 것 같아 보였고, CD를 건네줬느냐고 물었다"며 "이후 몇 달간 김(정은)에게 이 CD를 전달하는 것이 최우선 순위에 있었다"고 했다.



트럼프는 김정은을 두 번 만날 때까지 대북 제재의 필요성도 몰랐다고 볼턴은 주장했다. 작년 2월 하노이 2차 미·북 정상회담 때도 참모들에게 "왜 미국이 7000마일(약 1만1000㎞)이나 떨어진 나라를 제재하느냐"고 물었다는 것이다. 볼턴은 트럼프에게 한국의 분단된 역사적 배경 등을 몇 번이나 설명했지만, 트럼프가 주한 미군의 중요성을 이해하지 못했다고 회고했다.