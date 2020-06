"트럼프와 文의 통화 지켜보던 폼페이오, 심장마비 온다고 말해"

볼턴 회고록서 밝힌 내용

"폼페이오, 1차 미북정상회담 한달뒤 '성공확률 제로' 선언"



문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령. /청와대·연합뉴스

마이크 폼페이오 미국 국무장관이 2018년 6월 싱가포르 미북정상회담 직전 트럼프 미 대통령과 문재인 대통령의 통화를 듣고 “심장 마비(cardiac arrest)가 온다”는 농담을 했다고 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 폭로했다.



17일(현지 시각) 워싱턴포스트(WP)·뉴욕타임스(NYT) 등이 미리 공개한 볼턴 전 보좌관의 책 ‘그것이 일어난 방: 백악관 회고록(Room Where It happened: A White House Memoir)’에 따르면, 폼페이오 장관은 트럼프 대통령에 대해 경멸하거나 무시하는 태도를 종종 보였다고 한다. 볼턴은 폼페이오 장관에 대해 “트럼프 대통령에 대해 개인적으로 부정적 견해를 갖고 있는 참모 중 하나”라고 했다.



볼턴에 따르면, 2018년 싱가포르 미북간 1차 정상회담을 앞두고 트럼프 대통령과 문 대통령이 통화를 했을 당시 사우디아라비아에 방문 중이던 폼페이오 장관은 두 정상의 통화를 듣고는 “심장 마비가 온다”고 말했다. 볼턴도 이 통화에 대해 폼페이오 장관과 비슷한 실망감을 느꼈다며 이를 “죽음에 가까운 경험(near death experience)”이라고 표현했다.



이 같은 표현들은 트럼프 대통령이 대화를 끌어가는 방식을 비롯해 양 정상이 나눈 통화가 답답하게 느껴졌다는 뜻으로 해석됐다. 해당 통화가 이뤄진 시점이 명확히 적시되진 않았으나, 이는 미북정상회담 하루 전에 두 정상이 가진 통화인 것으로 추정된다.



당시 청와대 발표에 따르면, 두 정상은 40분가량 통화했다. 트럼프 대통령은 회담을 앞두고 지금까지 진행된 미국과 북한 사이의 논의 내용을 문 대통령에게 설명했고, 두 정상은 미북정상회담에서 성공적 결실을 거둘 수 있는 방안에 대해 논의했다. 문 대통령은 “역사적인 북미 정상회담이 열리게 된 것은 전적으로 트럼프 대통령의 용단과 강력한 지도력 덕분”이라며 “트럼프 대통령이 회담에서 기적과 같은 성과를 만들어낼 수 있도록 우리 한국민은 마음을 다해 기원할 것”이라고 했다. 트럼프 대통령은 회담 이후 폼페이오 장관을 한국으로 보내 회담 결과를 자세히 설명하고, 회담 결과를 실현해 나가기 위한 한미 공조 방안을 문 대통령과 상의하도록 하겠다고 약속했다.



폼페이오 장관은 미북정상회담 도중에도 볼턴에게 트럼프 대통령을 깎아내리는 내용의 쪽지를 건넸다고 볼턴은 전했다. 그 쪽지에는 “그(트럼프 대통령)는 거짓말쟁이(He is so full of shit)”고 적혀 있었다고 한다. 폼페이오 장관은 또 미북정상회담 한 달 뒤쯤 트럼프 대통령의 대북 외교에 대해 “성공할 가능성이 제로(0)”라고 표현했다고 전했다 . 볼턴은 “폼페이오 장관은 트럼프 대통령의 등 뒤에서 그를 신랄하게 비난했고, 좌절감과 넌더리에 사임까지 고려했다”고 전했다.



미 정치 전문 매체 더힐은 “폼페이오 장관이 오랫동안 트럼프 대통령의 최측근 중 한 명으로 여겨져왔음을 고려해 볼 때, 이 책의 주장은 의미심장하다”고 전했다. 국무부는 이에 대한 논평 요청에 답하지 않았다고 더힐은 전했다.