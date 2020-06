창모 "볼빨간사춘기 안지영과 열애설? 사실NO..광팬일 뿐" 직접 부인 [종합]

[OSEN=최나영 기자] 래퍼 창모가 볼빨간사춘기 안지영과의 열애설은 사실이 "아니"라고 밝혔다.

창모는 지난 17일 공개된 유튜브 원더케이 오리지널 채널에 출연해 자신의 이야기를 들려줬다. '드디어 본인등판한 갓창모'라는 제목의 영상에서 창모는 본인의 프로필이 작성된 나무위키의 댓글을 읽으며 솔직하게 반응한 것.

댓글에서 "볼빨간사춘기의 안지영과 열애설이 돌았는데"란 글을 보자 창모는 "열애설은 사실이 아니다"라고 직접 답했다. 그러면서 "제가 광팬이긴 하다"라고 '덕밍아웃'을 했다.

과거 창모는 힙합팬들 사이에서 제기된 안지영과의 열애설에 휩싸였던 바다. 창모가 발표한 곡 'Can't you see I'm A Rockstar?'의 가사 속 주인공이 안지영이라는 추측이 불거졌던 것.

해당 곡에는 "걔 차는 포르쉐 보다도 멋진 레인지로버", "그녀는 정말 유명해. 나보다 훨씬 버네", "나 네게 다가가면 너의 팬들이 말할 것 같아" 등의 가사가 안지영을 가리킨다는 추측이었다.

그런가하면 창모는 이날 엠비션 뮤직에 계약하기 위해 SNS 계정을 지웠던 일화를 들려주기도 했다. 새벽 3~4시쯤 술을 먹고 때로는 거칠(?)기도 한 감성글을 올렸던 창모. 엠비션 뮤직의 수장 격인 더콰이엇은 창모에게 "엠비션 뮤직 계약할 생각있어?"라고 물었고 "네 열심히 하겠습니다"라고 대답했다.

하지만 더콰이엇은 "어 근데..SNS를.."이라고 언급하며 창모의 SNS를 부담스러워 했고, 이에 창모는 모든 할 수 있겠다는 마음에 당시 SNS를 다 지웠었다고 전했다.

더불어 창모는 "한때 알코올 중독을 겪고 있던 것으로 추정된다"란 글에도 솔직하게 인정했다.

그는 "20대 초부터 지금 눈 앞에 있는 현실을 잊으려고 먹기 시작한 거 같다"라며 "지금은 당연히 즐기면서 마실 수 있지만 그 당시에는 알코올 중독이 맞았던 것 같다”라고 털어놨다.

더불어 얼마 전 음원차트에서 큰 성공을 거둔 곡 '메테오'에 대해서는 "이 노래는 그냥 내 인생이다"라고 말하기도 했다.

/nyc@osen.co.kr

[사진] 창모 SNS, 원더케이 방송 캡처