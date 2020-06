NBA 재개, 팀성적 좌우할 팀내 중심축 선수 톱 10

앤서니 데이비스. 【 AP연합뉴스】

최근 NBA 재개(7월31일 한국시각. 올랜도)를 앞두고 현지에서는 흥미로운 조사들이 많다.

그 중 하나는 플레이오프의 중심축이 되는 선수들에 대한 얘기다.

여기에는 뉘앙스가 있다. 농구에는 절대적 에이스가 있다. 밀워키 벅스의 야니스 아테토쿰보, 휴스턴 로케츠 제임스 하든, LA 클리퍼스 카와이 레너드, LA 레이커스 르브론 제임스와 같은 선수들이다.

절대적 에이스로서 꼭 해야 할 역할이 있고, 농구 팬이나 전문가들은 그들의 활약은 밑바탕에 두고 그 팀의 객관적 전력을 예측한다.

그리고, 제 2옵션들이 있다. 이들은 팀마다 다르다. 때론 에이스 역할을 하고, 때론 공격과 수비 중 한 부분에 집중한다. 부진할 수도 있다. 실제, 경기를 보면 절대적 에이스들이 경기를 지배하는 경우도 많지만, 제 2의 에이스가 어떻게 하느냐에 따라 승패가 결정되는 경우가 많다. 세계 최고의 선수들이 모이는 NBA에서는 각 팀의 전력 차이가 그렇게 크지 않고, 절대적 에이스들에 대한 현미경 분석과 집중 견제를 병행하기 떄문이다.

CBS스포츠닷컴은 18일(한국시각) '러셀 웨스트브룩, 앤서니 데이비스, 지미 버틀러 등 10명의 가장 중심축이 되는 선수들(Russell Westbrook, Anthony Davis, Jimmy Butler among 10 most pivotal players heading into Orlando)'이라는 주제를 보도했다.

여기에서 중심축(pivotal)이라는 의미는 절대적 에이스가 아니라 승패를 실질적으로 좌지우지하는 '제 2옵션의 준 에이스급 선수들'이라는 의미가 더 가깝다.

10명의 명단은 이렇다. 앤서니 데이비스(LA 레이커스) 러셀 웨스트브룩(휴스턴) 지미 버틀러(마이애미) 고든 헤이우드(보스턴) 파시칼 시아캄(토론토) 셰이크 밀턴(필라델피아) 마이크 콘리(유타) 론조 볼(뉴올리언스 펠리컨스) PJ 터커(휴스턴) 크리스 미들턴(밀워키)이 뽑혔다.

일단 데이비스는 르브론과 함께 LA 레이커스 원-투 펀치다. 상당히 강력하고, 어떤 측면에서는 르브론보다 비중이 더 높은 선수다. 내외곽을 오가는 공격력 뿐만 아니라 리그 최고의 수비력까지 지녔다.

러셀 웨스트브룩은 제임스 하든과 쌍포를 형성해야 한다. 여기에 PJ 터커는 자신의 장기인 코너 3점슛 뿐만 아니라 '(센)터는 (터)커'라는 공식까지 맞춰야 한다. 휴스턴은 초 스몰라인업 농구를 하는데, 1m98의 터커가 센터 수비를 한다. 한국으로 치면 실측 키 1m95 정도 되는 선수가 2m10이 넘는 선수가 즐비한 NBA 최정상급 센터 수비를 해야 하는 상황이다.

밀워키는 안테토쿰보의 비중이 절대적이지만, 여기에서 크리스 미들턴의 2옵션이 상당히 중요하다. 경기당 평균 21.1득점. 야투율도 상당하다. 3점슛 성공률은 41.8%. 미들턴의 견실한 공수가 있어야 안테토쿰보를 앞세운 밀워키의 우승 확률이 높아진다.

공수 겸장 지미 버틀러, 밀워키를 견제할 대항마로 꼽히는 토론토의 에이스 파스칼 시아캄. 유타의 마지막 조각 마이크 콘리, 자이언 윌리엄슨의 위력을 극대화할 뛰어난 포인트가드 론조 볼 역시 팀 성적의 핵심 키다.

셰이크 밀턴은 의외의 선수다. 그는 벤 시몬스라는 걸출한 센터가 버티고 있는 상황에서 뛰어난 3점슛 능력과 함께, 돌파 능력을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com