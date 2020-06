영탁이 HOT 춤을?… '꼰대라떼' 틱톡 챌린지

영탁

트로트 가수 영탁이 '꼰대라떼' 칙톡 챌린지에 나섰다.



영탁은 18일 오후 글로벌 쇼트 비디오 애플리케이션 틱톡(TikTok)을 통해 "꼰대라떼+나 때 인싸춤. 10년 전엔 날아다녔어요. 다음 댄스 꼰대는 누구?"라는 글을 게재하며 '꼰대라떼' 챌린지 시작을 알렸다.



공개된 영상 속 영탁은 '꼰대라떼' 음악에 맞춰 H.O.T의 'We are the future', 코요태의 '순정', 박진영의 '그녀는 예뻤다' 등 90년대 유행했던 노래의 포인트 안무를 선보여 시선을 사로잡았다.



브라운 색의 슈트를 입은 영탁은 흐트러짐 없는 깔끔한 동선과 완벽한 퍼포먼스로 특유의 유쾌한 에너지를 발산해 보는 이들을 웃음 짓게 했다. 영탁이 첫 번째 주자로 참여한 MBC TV 수목극 '꼰대인턴' OST '꼰대라떼'는 최근 '라떼는 말이야'로 대표되는 꼰대를 재치 있게 풍자한 노래다.