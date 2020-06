[윤희영의 News English] 슬기로운 핀란드式 삶의 지혜

핀란드는 세계에서 가장 행복한 나라로 손꼽힌다(be voted the happiest country in the world). 어두운 겨울(dark winter), 음울한 상록수림(gloomy evergreen forest), 켜켜이 쌓인 얼음과 눈 등 자연환경(natural environment)이 그리 좋은 나라도 아니다. 내로라하는 음식이라야 청어(herring), 감자, 계피 빵(cinnamon buns) 따위이고, 커피도 대부분 인스턴트를 마신다.



그런 그들에게 행복의 열쇠(key to happiness)는 어디서 난 걸까. 영국 언론인 재닛 스트리트 포터는 핀란드인들의 느긋한 삶 방식(laidback lifestyle)이 코로나19 탓에 침울한 나날을 겪고 있는 우리에게 장기적으로(in the long-term) 행복을 느낄 수 있는 방향을 가리켜준다고 말한다.





핀란드인들은 매일 감사할 무언가를 찾는다(find something to be grateful for every day). 최소한의 목표(minimal goals)를 세우고 이뤄나간다. '내가 왜 여기에 있나 하는 걱정은 나를 아무 곳에도 데려다주지 못한다' '실패 가능성이 없으면(without the possibility of failure) 성공 가능성도 없다'는 핀란드 격언(Finnish saying)이 일상에 배어 있다(be permeated in their daily lives).



아침에 뜨거운 물 한 잔을 마시고 산책을 한다(go for a walk). 최소한 잠깐이라도 바깥에 나갔다(go outside at the very least) 와서 얼음 조각 띄운 세면대에 30초 동안 얼굴을 담근다(dunk their faces in the washbasin with some ice cubes).



뭔가 잘못돼 있는 것에 집착하지 않고(instead of being obsessed with what's wrong) 기분 좋은 작은 것들을 머릿속에 떠올린다. 매일 고마운 대상 목록을 써본다(write down a gratitude list). 천천히 호흡하는 데 집중하면서(focus on breathing slowly) 마음을 비운다(empty their minds). 고요함과 평온함을 뜻하는 핀란드어 Rauha를 얻는 데 효과적이다.



뭔가 마음을 짓누르는(weigh them down) 것이 있으면 의도적으로 잊어버린다(deliberately cast it aside). 걱정을 하지 않겠노라 의식적인 노력을 한다(make a conscious effort not to worry). 본인의 의지와 힘으로 바꿀 수 있는 것만 걱정한다. 어차피 그러지 못할 것들은 심신을 망가뜨리기만 할 뿐이다.



기쁨과 즐거움을 주는(bring them pleasure and joy) 작은 것들에 집중한다. 친구의 전화 한 통, 아이들 학교 가는 모습, 좋아하는 음식, 고양이를 쓰다듬어줄(stroke the cat) 수 있는 시간에도 감사한다.



오고 가는 길가의 풀과 나무, 다른 모든 살아있는 존재를 유심히 살피며 감정이입을 해본다. 함께 살아있 음에 안도하게 된다. 그리고 작은 것들을 직접 만들어본다. 그것이 뜨개질이 됐든, 요리, 샐러드, 그림이 됐든 자기표현을 완성해가다 보면 삶의 행복이 만져진다고 한다.



핀란드인들은 "이룰 수 없는 걸 두고 징징거리거나 한탄하지(whine or grieve over it) 않고 자신 주변의 작은 것들을 하나하나 열어보는 것이 소소한 행복의 열쇠"라고 말한다.