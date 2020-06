블랙핑크, 선공개 타이틀곡 'How You Like That'…파격+강렬 콘셉트

[스포츠조선 조윤선 기자] 블랙핑크가 선공개 타이틀 곡명 'How You Like That'과 멤버들의 비주얼을 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다. 오는 26일 발표를 앞둔 신곡이 베일을 벗을수록 궁금증과 기대감이 높아지고 있다.

YG엔터테인먼트는 16일 오전 9시 공식 블로그에 블랙핑크의 'How You Like That' TITLE POSTER를 공개했다.

앞서 지난 15일 처음 공개한 티저 포스터에서는 멤버들이 얼굴을 가린 채 등장해 보는 이들의 호기심을 자극한 바 있다. 블랙핑크는 이번 타이틀 포스터를 통해 한꺼풀 베일을 벗어내며 글로벌 팬들의 눈을 집중시켰다.

리사는 붉은색 긴 헤어스타일로 새로운 변신을 시도했다. 강렬한 스타일링과 섹시하고 몽환적인 눈빛으로 보다 성숙한 분위기를 완성했다. 로제는 신비로우면서도 카리스마 넘치는 자태를 뽐냈다. 오묘한 색이 자연스럽게 섞인 애쉬블루톤 헤어컬러, 글리터가 눈부신 아이메이크업 등은 이번 신곡 콘셉트를 더욱 궁금케했다.

제니는 애쉬블론드 헤어컬러에 블랙 포니테일로 화려한 변화를 줬다. 또 흩날리는 머리카락 사이로 고혹적인 눈빛을 발산했다. 지수는 길고 아름다운 흑발 사이로 희고 갸름한 얼굴이 돋보였다. 강렬하면서도 그윽한 표정이 보는 이들의 눈을 뗄 수 없게 했다.

포스터 하단에는 블랙핑크의 선공개 타이틀 곡명임을 알리는 'How you like that' 문구가 선명하게 박혀있다. 여기에 신곡 발표일을 나타내는 '2020.06.26 6PM' 문구가 더해져 전세계 음악팬들의 기대를 한껏 끌어올렸다.

블랙핑크는 오는 26일 오후 6시 선공개 타이틀곡 'How You Like That'으로 컴백을 예고했다. 이후 7~8월께 특별한 형태의 두 번째 신곡과 9월 첫 정규앨범 발표를 앞두고 있다.

블랙핑크는 앞서 지난 5일 발표한 레이디 가가(Lady Gaga)와의 협업곡 'Sour Candy'로 글로벌 음악 시장에서 압도적인 성적을 거두며 컴백 분위기를 더욱 고조시켰다. 특히 이들은 K팝 걸그룹 '최초·최고'의 기록을 연일 쏟아냈다. 이와 더불어 주요 외신들도 블랙핑크의 글로벌 파급력과 신곡 컴백에 주목하는 등 명실상부 월드클래스 걸그룹임을 당당히 입증했다.

매번 예상을 뛰어넘는 음악과 독보적인 퍼포먼스로 센세이션을 일으켰던 블랙핑크는 이번 신곡 'How You Like That'을 통해 다시 한 번 글로벌 음악 시장을 뒤흔들 전망이다.

