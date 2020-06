[윤희영의 News English] 인종차별주의에 관한 말·말·말

미국에서 또 20대 흑인 남성이 백인 경찰 총격을 받고 숨지는(be shot to death) 사건이 발생했다. 앞서 46세 흑인이 경찰 무릎에 목이 짓눌려 질식사한(die from suffocation pressed down on the neck by a white police officer's knee) 지 불과 며칠 만이다. 자초지종(whole story), 옳고 그름 가리는(tell right from wrong) 것은 차치하고(set it aside), 인종차별주의에 대해 많은 것을 시사하는(speak volumes about racism) 경구들을 되새겨보자(chew over some aphorisms).



"우리는 새처럼 하늘을 나는 방법을 배웠고(learn to fly the air like birds), 물고기처럼 바다를 헤엄치는(swim the sea like fish) 방법은 익혔지만, 함께 살아가는 그 간단한 기술(simple art of living together)은 배우지 못했다." 흑인 민권운동가 마틴 루서 킹



"사랑하는 사람(loving person)은 사랑하는 세상에서 살게 되고(live in a loving world), 적대적인 사람(hostile person)은 적대적인 세상에서 살게 된다. 당신이 만나는 모든 사람이 당신의 거울(your mirror)이 된다." 작가 켄 케이스





"변화는 어느 누구, 어떤 때를 기다린다고 오는 게 아니다. 우리가 바로 기다려온 그 사람이고, 우리가 바로 우리가 찾고 있는 변화다." 버락 오바마 전 미국 대통령



"용기는 전염된다(be contagious). 희망은 그 자체로 하나의 생명체가 된다(take on a life of its own)." 미국 최초 흑인 퍼스트레이디 미셸 오바마



"자유로워지려면 단지 내 족쇄만 벗어던진다고(merely cast off my shackles) 되는 것이 아니다. 다른 사람들의 자유도 존중하고 높여줘야 비로소 나도 자유로워질 수 있다." 넬슨 만델라 전 남아공 대통령



"꽉 움켜쥔 주먹으로는 악수를 할 수 없다(cannot shake hands with a clenched fist)." 인디라 간디 전 인도 총리



"어느 구석에 있든, 불의(不義·injustice)는 모든 곳의 정의에 위협(threat to justice everywhere)이 된다." "어둠은 어둠을 몰아내지(drive out darkness) 못한다. 빛만이 그럴 수 있다. 증오는 증오를 쫓아내지(kick out hate) 못한다. 사랑만이 할 수 있다." 마틴 루서 킹



"머지않아 우리 후손들(descendants)이 왜 과거엔 개개인 모두 인간이라는 고유의 정체성 대신에(instead of the unique identities of each of us as human beings) 피부 속 멜라닌 색소의 양(amount of melanin in our skin)이나 눈의 생김새(shape of our eyes), 남성·여성 같은 구분에 그토록 많은 관심을 쏟았는지(pay so muc h attention to them) 도무지 이해할 수 없다는 날이 올 것이다." 자선가(philanthropist)·민권운동가(civil rights activist) 프랭클린 토머스



"'눈에는 눈(an eye for an eye)'이라는 보복이 세상 전체를 눈멀게 한다(make the whole world blind)." 인도 건국의 아버지 마하트마 간디